VIDEO | Totul pe cartea atacului! Petrolul nu se predă și aduce un golgheter din Elveția! Sezonul trecut a marcat 12 goluri și a oferit 5 assisturi

Oscar Correia Ferreira, un elvețian de 27 de ani, va semna cu Petrolul Ploiești, locul 12 în Superliga.

Jucătorul helvet, jucător de picior stâng, a marcat în sezonul trecut de 12 ori și a reușit cinci pase de gol în liga secundă, la Etoille Carouge. Fotbalistul este evaluat la 400.000 de euro.

El a fost antrenat la Carouge de Adrian Ursea, fostul fotbalist al Petrolului, care acum o pregătește pe Yverdon, una dintre fruntașele Challenge League. Ursea are o serie foarte bună, fiind neînvins de șase meciuri, scrie ProSport.

Coreia ar fi al 10-lea transfer al „lupilor” în acest sezon după Krell (Slobozia), Guilherme (Poli Iași), Sălceanu (Farul), Doukansy (Nîmes), Prce (Kazahstan), Dongmo (Vardar Skopje), Rafinha (Inter Descaldes), Doumtsios (Den Haag) și Chică Roșă (FC Botoșani).

Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă.

Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu, puternic contestat de fani, nu a mai câștigat de cinci etape, în care a obținut două puncte.

Petrolul Ploiești, 6 puncte și pe locul 12 în Superliga, va juca, pe teren propriu, cu Dinamo luni, 15 septembrie, de la ora 21.00, confruntarea urmând să închidă etapa a noua.

Liviu Ciobotariu: „Eu trebuie să rezolv această situație”

„Eu fac primul 11, schimbările, eu sunt primul vinovat. Prea multe greșeli, la fiecare joc avem câte o problemă. Am făcut două schimbări din cauza accidentărilor. Sper să trecem de pasa asta neagră. Este o situație care ne apasă, complicată. O situație delicată.

Nu este prima oară când mi se întâmplă lucrul ăsta, am experiență, aproape 20 de ani de antrenorat. Eu trebuie să rezolv această situație. Trebuie să ne pregătim mai bine, să facem mai mult decât până acum

E normal ca suporterii să fie supărați. Eu le înțeleg această supărare. Suporterii vin mereu după noi, au dreptate. Am avut o discuție cu ei, le-am dat dreptate, ei vor mult mai mult de la noi, vor rezultate”, a declarat Liviu Ciobotariu după meciul de la malul mării.

