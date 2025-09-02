Prima pagină » Sport » VIDEO | Totul pe cartea atacului! Petrolul nu se predă și aduce un golgheter din Elveția! Sezonul trecut a marcat 12 goluri și a oferit 5 assisturi

VIDEO | Totul pe cartea atacului! Petrolul nu se predă și aduce un golgheter din Elveția! Sezonul trecut a marcat 12 goluri și a oferit 5 assisturi

02 sept. 2025, 12:35, Sport
VIDEO | Totul pe cartea atacului! Petrolul nu se predă și aduce un golgheter din Elveția! Sezonul trecut a marcat 12 goluri și a oferit 5 assisturi

Oscar Correia Ferreira, un elvețian de 27 de ani, va semna cu Petrolul Ploiești, locul 12 în Superliga.

Jucătorul helvet, jucător de picior stâng, a marcat în sezonul trecut de 12 ori și a reușit cinci pase de gol în liga secundă, la Etoille Carouge. Fotbalistul este evaluat la 400.000 de euro.

VIDEO | Totul pe cartea atacului! Petrolul nu se predă și aduce un golgheter din Elveția! Sezonul trecut a marcat 12 goluri și a oferit 5 assisturi

El a fost antrenat la Carouge de Adrian Ursea, fostul fotbalist al Petrolului, care acum o pregătește pe Yverdon, una dintre fruntașele Challenge League. Ursea are o serie foarte bună, fiind neînvins de șase meciuri, scrie ProSport.

Coreia ar fi al 10-lea transfer al „lupilor” în acest sezon după Krell (Slobozia), Guilherme (Poli Iași), Sălceanu (Farul), Doukansy (Nîmes), Prce (Kazahstan), Dongmo (Vardar Skopje), Rafinha (Inter Descaldes), Doumtsios (Den Haag) și Chică Roșă (FC Botoșani).

Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă.

Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu, puternic contestat de fani, nu a mai câștigat de cinci etape, în care a obținut două puncte.

Petrolul Ploiești, 6 puncte și pe locul 12 în Superliga, va juca, pe teren propriu, cu Dinamo luni, 15 septembrie, de la ora 21.00, confruntarea urmând să închidă etapa a noua.

Liviu Ciobotariu: „Eu trebuie să rezolv această situație”

„Eu fac primul 11, schimbările, eu sunt primul vinovat. Prea multe greșeli, la fiecare joc avem câte o problemă. Am făcut două schimbări din cauza accidentărilor. Sper să trecem de pasa asta neagră. Este o situație care ne apasă, complicată. O situație delicată.

Nu este prima oară când mi se întâmplă lucrul ăsta, am experiență, aproape 20 de ani de antrenorat. Eu trebuie să rezolv această situație. Trebuie să ne pregătim mai bine, să facem mai mult decât până acum

E normal ca suporterii să fie supărați. Eu le înțeleg această supărare. Suporterii vin mereu după noi, au dreptate. Am avut o discuție cu ei, le-am dat dreptate, ei vor mult mai mult de la noi, vor rezultate”, a declarat Liviu Ciobotariu după meciul de la malul mării.

Răzvan Burleanu pune tunurile pe patronii din Superliga: „Niciodată nu te uiți în propria ta ogradă”

Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Legăturile ascunse dintre stomac și creier ne-ar putea influența starea de spirit