Vrea să plece de la Rapid. Anunț după victoria cu FC Botoșani. „Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”

Cristi Manea, fundașul celor de la Rapid, vrea să plece de la echipă. E nemulțumit că nu primește mai multe minute de joc și ar vrea să ajungă la o formație unde să fie titular, scopul său fiind de a „prinde” naționala.

A anunțat după victoria celor de la Rapid cu FC Botoșani, 2-1, partidă în care a jucat din minutul 42, intrând în locul lui Razvan Onea care s-a accidentat.

Cristi Manea a ajuns la Rapid vara trecută și era în circuitul naționalei, având 25 de meciuri pentru prima reprezentativă și două goluri.

Însă, la ultimele acțiuni ale naționalei, din preliminariile Campionatului Mondial, nu a mai prins lotul.

Vrea să plece de la Rapid. Anunț după Rapid – FC Botoșani. „Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”

Fundașul de 27 de ani nu a fost integralist în niciun meci din acest sezon.

„Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut.Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau…Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc.

Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e perioadă de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a declarat Cristi Manea, la Digi Sport.

