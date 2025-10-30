Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic a anunțat ce obiectiv are înaintea meciului Dinamo – CFR Cluj

Zeljko Kopic a anunțat ce obiectiv are înaintea meciului Dinamo – CFR Cluj

30 oct. 2025, 18:42, Sport
Zeljko Kopic a anunțat ce obiectiv are înaintea meciului Dinamo - CFR Cluj

Dinamo întâlnește echipa ardeleană vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 15 a Superligii.

CFR Cluj are un antrenor nou, pe Daniel Pancu, dar care va debuta după meciul cu Dinamo.

La partida cu roș-albii, formația din Gruia îi va avea pe bancă pe Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban. CFR Cluj s-a despărțit recent de Andrea Mandorlini, care nu a avut rezultatele dorite. El l-a înlocuit pe Dan Petrescu, care a luat o pauză din antrenorat pentru a rezolva anumite probleme medicale.

„CFR Cluj este o echipă cu multă calitate, dar care suferă acum din cauza rezultatelor. Sunt convins că va încerca să câștige toate punctele și să se apropie de zona play-off-ului. În ceea ce ne privește, ne-am recuperat bine după meciul de Cupă cu CS Dinamo, iar acum ne dorim să câștigăm toate cele trei puncte în fața propriilor suporteri. CFR Cluj este un club puternic în fotbalul românesc, în sezonul trecut a avut rezultate bune în Europa. Există calitate în Superliga, iar CFR caută să câștige puncte și să iasă din zona în care este acum. Toată lumea încearcă să facă tot posibilul să își atingă obiectivele fixate la începutul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic.

Obiectivul nostru este să ne calificăm în play-off, iar în acest moment suntem în obiectiv. Și dacă analizăm meciurile precedente sunt convins că ar fi trebuit să mai avem câteva puncte în plus. Pentru că au fost și momente nu tocmai bune care ne-au costat puncte. Suntem conștienți de asta, dar, repet, suntem acum în zona de play-off și trebuie să continuăm să luptăm pentru a câștiga cât mai multe puncte. Trebuie să mergem pe acest drum și să încercăm să ne îmbunătățim pentru a fi aproape de primele locuri ale clasamentului – Zeljko Kopic

Mediafax
