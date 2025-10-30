Dinamo întâlnește echipa ardeleană vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 15 a Superligii.

CFR Cluj are un antrenor nou, pe Daniel Pancu, dar care va debuta după meciul cu Dinamo.

La partida cu roș-albii, formația din Gruia îi va avea pe bancă pe Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban. CFR Cluj s-a despărțit recent de Andrea Mandorlini, care nu a avut rezultatele dorite. El l-a înlocuit pe Dan Petrescu, care a luat o pauză din antrenorat pentru a rezolva anumite probleme medicale.

Zeljko Kopic a anunțat ce obiectiv are înaintea meciului Dinamo – CFR Cluj

„CFR Cluj este o echipă cu multă calitate, dar care suferă acum din cauza rezultatelor. Sunt convins că va încerca să câștige toate punctele și să se apropie de zona play-off-ului. În ceea ce ne privește, ne-am recuperat bine după meciul de Cupă cu CS Dinamo, iar acum ne dorim să câștigăm toate cele trei puncte în fața propriilor suporteri. CFR Cluj este un club puternic în fotbalul românesc, în sezonul trecut a avut rezultate bune în Europa. Există calitate în Superliga, iar CFR caută să câștige puncte și să iasă din zona în care este acum. Toată lumea încearcă să facă tot posibilul să își atingă obiectivele fixate la începutul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic.