Prima pagină » Știri » 65% dintre români nu au încredere în premier. Ce le răspunde Ilie Bolojan

Cristina Corpaci
30 oct. 2025, 19:39, Știri
Ilie Bolojan a declarat, joi seara, într-o intervenție la Antena 1 că, faptul că 65% nu au încredere în prim-ministru este pentru că „percepțiile se formează în timp. Nu într-o lună sau 2 luni”.

Premierul a mai declarat că acest rezultat slab, prezentat de sondajul IPSOS, la comanda Antena 1, se datorează măsurilor pe care le-au luat.

„Percepţiile nu se formează într-o lună, două, se formează în timp. Când vii şi îţi asumi anumite responsabilităţi n-ai cum să schimbi perceţii de pe o zi pe alta. Sunt două aspecte: partea de percepţie de nedreptăţi, pe care trebuie să o corectăm, este o condiţie de bază pentru ca românii să perceapă lucrurile altfel, că guvernele lucrează în favoarea lor, că este dreptate în ţară, că atunci când este un concurs nu câştigă cel care are pile, ci cel competent, că meritocraţia este respectată.”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai justificat că atunci a venit premier, țara noastră avea nevoie de niște măsuri care nu sună bine nicăieri, au ținut de componenta de creșteri de taxe. 

„Este o problemă de fond. În ceea ce priveşte strict situaţia în care mă regăsesc eu, gândiţi-vă că am venit premier într-o situaţie în care ţara noastră avea nevoie de nişte măsuri care nu sună bine nicăieri, care ţin şi au ţinut de componenta de creşteri de taxe, de scăderi de cheltuieli, acest pachet de măsuri înseamnă totuşi o afectare a puterii de cumpărare”, a mai spus Bolojan.

