Alexandru Rogobete anunță că la Buzău, media gărzilor era de trei pe lună: Doamna doctor a dorit să facă șapte sau alții nu au dorit

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine cu noi precizări, în urma cazului morții directorului medical al spitalului din Buzău, Ștefania Szabo. „La Buzău media numărului de gărzi care trebuia făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună”, a spus Rogobete.

„De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa”, a mai menționat ministrul Sănătății, citat de Agerpres.

Rogobete a mai adăugat că medicii trebuie ascultaţi mai mult şi că ar fi important un suport de consiliere pentru aceştia atunci când apar probleme de burnout sau momente de presiune.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a mai spus ministrul, întrebat despre cazul de la Buzău.

