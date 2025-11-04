Prima pagină » Știri » Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO

Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO

04 nov. 2025, 19:34, Știri
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate.

Premierul Bolojan a punctat că obiectivul strategic al României este consolidarea rolului de descurajare al NATO pe Flancul Estic și implementarea unei politici solide de apărare pe termen lung prin „eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare”, anunță Executivul printr-un comunicat de presă.

„România și-a reafirmat sprijinul pentru proiectul Santinela Estică, o inițiativă NATO „menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia”, mai arată sursa citată.

 

În cadrul întâlnirii, premierul și amiralul Vandier au discutat despre intensificarea cooperării industriale între aliați și despre modalitățile de facilitare a transferului de soluții tehnologice moderne.

„În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare”, mai anunță Executivul.

 

sursa foto: Guvernul României

