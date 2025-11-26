Prima pagină » Actualitate » Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii

26 nov. 2025, 12:55, Actualitate
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate / foto: colaj Shutterstock

Cercetătorii au efectuat un studiu genetic despre impulsivitate. Datele sugerează că astfel de trăsături ar fi adânc înrădăcinate în ADN-ul uman și că acestea ar putea să influențeze riscurile în cazul anumitor probleme fizice și de sănătate mintală.

În cadrul acestui studiu au fost studiate și analizate date genetice de la aproape 135.000 de persoane. Este vorba despre cele care au folosit „23andMe”, un serviciu de testare ADN. În urma datelor colectate și analizate, cercetătorii au descoperit nu mai puțin de 73 de trăsături psihiatrice, cognitive și de sănătate fizică ce sunt corelate cu impulsivitatea.

Studiul a fost publicat în „Molecular Psychiatry”.

Cu ce se corelează impulsivitatea

Totodată, studiul mai arată că astfel de trăsături impulsive prezente la anumite persoane pot fi transmise de la părinte la copil. De altfel, acestea sunt corelate cu diverse afecțiuni. Despre luarea deciziilor impulsive a vorbit Sandra Sanhez-Roige, profsor asociat de psihiatrie în cadrul unei universități prestigioase din SUA.

„Luarea deciziilor impulsive este ceva ce experimentăm cu toții, dar rădăcinile sale biologice au fost surprinzător de dificil de stabilit.

Prin continuarea investigării acestui proces fundamental de luare a deciziilor, am putea descoperi noi modalități de a preveni sau trata o gamă largă de afecțiuni”, a declarat Sandra Sanchez-Roige, autoare a studiului și profesor asociat de psihiatrie la Universitatea din California, San Diego, conform Euronews.com.

Însă, ce includ astfel de trăsături, de fapt? Studiul arată că pot fi prezente depresia, durerea cronică, consumul de substanțe, insomnia, precum și obezitatea, problemele cardiovasculare și tulburările sistemului imunitar.

În cadrul studiului a fost analizat și impactul asupra sănătății, creându-se scoruri de risc genetic. Pentru această analiză s-au folosit datele colectate de la peste 66.000 de indivizi. Analiza arată că aceste scoruri de risc genetică sunt conectacte cu 212 afecțiuni, precum bolile de inimă, diabetul tip 2. Sunt necesare și alte studii ulterioare cu scopul de a determina dacă genele cauzează și alte probleme de sănătate, precum și factorii de mediu care ar putea ajuta la micșorarea impactului impulsivității.



