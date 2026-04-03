Scandal în Sudul Global. Putin, iritat de războiul dintre Afganistan și Pakistan. „Aliați ideologici ai Moscovei în efortul de a construi o lume nouă, multipolară”

Cristian Lisandru
Cele mai recente lupte dintre Afganistan și Pakistan au fost „umbrite” de atacurile lansate de SUA și Israelului împotriva Iranului. Pentru Kremlin, însă, conflictul reprezintă o provocare majoră. Atât Afganistanul, cât și Pakistanul sunt parteneri importanți ai Rusiei lui Putin. Escaladarea militară slăbește securitatea regională și subminează conceptul de Sud Global, promovat puternic de Moscova.

Oficialii ruși transmit că Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) și grupul BRICS – format din națiuni în curs de dezvoltare – ar putea forma baza unei noi ordini mondiale.

Dar ajutorul practic pe care aceste grupuri îl pot oferi în situații de conflict s-a dovedit a fi – încă o dată – limitat, notează Ruslan Suleymanov într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Un conflict care trece aproape neobservat

Confruntarea dintre Afganistan și Pakistan a început pe 26 februarie 2026, cu două zile înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu.

  • Deși luptele au primit puțină atenție, sute de oameni au fost uciși de ambele părți.
  • După un armistițiu de unsprezece zile pentru Eid al-Fitr (sărbătoare musulmană care marchează sfârșitul Ramadanului, luna sfântă islamică a postului), ostilitățile au fost reluate pe 29 martie.
  • O escaladare suplimentară este posibilă în orice moment.

„Nu este prima dată când cele două țări s-au luptat. Principalul motiv al ciocnirilor din ultimii ani a fost gruparea militantă Tehreek-e-Taliban Pakistan. Este cunoscută și sub numele de talibanii pakistanezi. Islamabadul consideră Tehreek-e-Taliban Pakistan ca pe o rețea teroristă activă care comite în mod regulat atacuri în Pakistan. Mai crede că este adăpostită de Kabul. Talibanii din Kabul au declarat că nu au nicio legătură cu Tehreek-e-Taliban Pakistan”, explică Ruslan Suleymanov.

Aliații ideologici ai Moscovei

O altă problemă de lungă durată este disputa privind frontiera dintre Afganistan și Pakistan, stabilită arbitrar în 1893. Tratatul a fost încheiat de Abdur Rahman Khan, emirul Afganistanului, și Sir Mortimer Durand, un reprezentant al guvernului colonial britanic din India.

Deoarece așa-numita Linie Durand împarte în două o regiune în care etnicii paștuni au trăit timp de secole, guvernele afgane succesive – inclusiv talibanii (care sunt în mare parte paștuni) – au refuzat să o recunoască.

  • Fiecare escaladare armată dintre Pakistan – țară care a devenit independentă în 1947 – și Afganistan a început cu ciocniri de-a lungul frontierei disputate.
  • O ultimă cauză a tensiunii este numărul estimat de 1,5 milioane de refugiați afgani care trăiesc în Pakistan.
  • În octombrie 2023, Pakistanul a aprobat un plan de repatriere a peste un milion de cetățeni străini fără acte – majoritatea afgani.
  • De atunci, aproximativ 600.000 de afgani au fost deportați cu forța.
  • Expulzările continuă și în prezent.

Indiferent de rădăcinile sale istorice, luptele actuale ridică o serie de întrebări incomode pentru Rusia.

Moscova consideră atât Kabulul, cât și Islamabadul drept parteneri cheie în Sudul Global. Afganistan și Pakistan sunt privite drept aliați ideologici atunci când vine vorba de eforturile de a construi o lume nouă, multipolară”, continuă Ruslan Suleymanov.

Rusia va încerca să stimuleze comerțul cu Afganistanul, iar Pakistanul este un partener-cheie

Rusia i-a eliminat pe talibani de pe lista teroriștilor în 2025. Astfel, a devenit prima țară din lume care îi recunoaște pe foștii rebeli drept guvernul legitim al Afganistanului.

Totul a plecat de la dorința Kremlinului de a sprijini forțele din Sudul Global care împărtășesc convingerile sale anti-occidentale.

Un alt motiv a fost dorința de sprijin din partea Afganistanului pentru combaterea terorismului. Punctul de pornire a fost atacul sălii de concerte Crocus City din Moscova din 2024. Militanții din aripa afgană a Statului Islamic și-au asumat responsabilitatea.

  • Dacă această cooperare va permite Moscovei să minimizeze amenințarea teroristă, atunci Rusia va încerca să stimuleze comerțul cu Afganistanul.
  • În prezent, valoarea acestuia fluctuează între 300 și 400 de milioane de dolari pe an.
  • Rusia va încerca și să participe la proiecte de infrastructură și investiții.
  • Discuțiile despre participarea Căilor Ferate Ruse la dezvoltarea rețelei feroviare din Afganistan sunt în desfășurare de ani de zile.
  • Este adevărat că progresul s-a limitat la declarații publice de intenție.

Și Pakistanul este un partener important pentru Rusia. Cu o populație de 250 de milioane de locuitori (a cincea cea mai mare din lume), joacă un rol major în diverse organizații internaționale. Exact acolo unde Kremlinul face lobby pentru dezmembrarea dominației occidentale și instaurarea unei noi ordini globale.

Cu sprijinul Rusiei, Pakistanul a devenit membru al SCO în 2017 și se așteaptă să se alăture BRICS în 2026.

Pakistanul este, de asemenea, membru permanent al Consultărilor din Formatul Moscova privind Afganistanul, care ar trebui să ajute Kabulul în combaterea terorismului și stoparea traficului de droguri”, mai scrie Ruslan Suleymanov.

Relația economică dintre Rusia și Pakistan s-a consolidat în ultimii ani

Valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări s-a dublat. De la 697 de milioane de dolari în 2021 (înainte de invadarea Ucrainei), s-a ajuns la 1,3 miliarde de dolari în 2024, menționează Suleymanov.

Cea mai mare parte a acestora sunt produse agricole. În 2024, Moscova a găzduit primul forum comercial și de investiții Pakistan-Rusia. 

  • Nu este surprinzător că Moscova nu este mulțumită de cel mai recent război.
  • Conflictul amenință întregul sistem de securitate regională.
  • În același timp, ar putea împiedica planurile comune de combatere a terorismului și a traficului de droguri.
  • Însă conflictul dintre doi membri ai Sudului Global ar putea submina, de asemenea, eforturile Moscovei de a promova grupuri despre care consideră că pot acționa ca și contragreutăți la ordinea mondială occidentală.
  • Nici SCO, nici BRICS, nici alte grupuri care includ Rusia nu au reușit să influențeze cursul războiului Pakistan-Afganistan, dezvăluindu-și propria slăbiciune.

Capacitatea Rusiei de a influența evenimentele din ceea ce consideră a fi marginea sudică a sferei sale de influență s-a dovedit, de asemenea, a fi minimă. Moscova s-a oferit să medieze între Kabul și Islamabad, dar a fost refuzată”, punctează Ruslan Suleymanov.

Rusia, eliminată de la masa negocierilor?

La urma urmei, mai scrie acesta, „Rusia nu are nicio modalitate de a exercita o influență politică sau economică semnificativă asupra niciuneia dintre părți”.

În special, toate acordurile recente de încetare a focului dintre Pakistan și Afganistan au fost încheiate fără nicio contribuție din partea Moscovei.

În mai 2025, Statele Unite au jucat un rol cheie, iar în octombrie 2025, Qatar și Turcia au condus eforturile de mediere.

Acum, principalii mediatori sunt Qatar, Turcia și Arabia Saudită. Când vine vorba de un conflict armat între doi membri ai Sudului Global, narațiunile ideologice ale Kremlinului despre o nouă ordine mondială și confruntarea cu Occidentul sunt de puțin folos”, încheie Ruslan Suleymanov analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Citește și

FLASH NEWS Reportaj din Parcul Carol. Jandarmeria și-a etalat cele mai impunătoare arme și dotări. Mașina blindată a forțelor de ordine consumă cât 3 Lamborghini
19:25
Reportaj din Parcul Carol. Jandarmeria și-a etalat cele mai impunătoare arme și dotări. Mașina blindată a forțelor de ordine consumă cât 3 Lamborghini
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Când încep să scadă temperaturile și revin ploile însoțite de descărcări electrice. ANM, noi informații pentru Gândul
10:55
Avertisment al meteorologilor. Când încep să scadă temperaturile și revin ploile însoțite de descărcări electrice. ANM, noi informații pentru Gândul
ANALIZA de 10 Amenințarea Houthi. Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, „asul” din „mâneca” Teheranului ar putea bloca Bab el-Mandeb. „Șoc fără precedent pentru comerțul global și piețele energetice”
10:00
Amenințarea Houthi. Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, „asul” din „mâneca” Teheranului ar putea bloca Bab el-Mandeb. „Șoc fără precedent pentru comerțul global și piețele energetice”
CONTROVERSĂ Social media, dușmanul Kremlinului. După blocarea Instagram, Facebook, Viber, YouTube și WhatsApp, a venit și rândul Telegram? „Aplicația trebuie închisă, nu poate fi controlată”
09:00
Social media, dușmanul Kremlinului. După blocarea Instagram, Facebook, Viber, YouTube și WhatsApp, a venit și rândul Telegram? „Aplicația trebuie închisă, nu poate fi controlată”
CONTROVERSĂ Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa
05:00, 05 Apr 2026
Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa
CONTROVERSĂ Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă
14:59, 04 Apr 2026
Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
INEDIT „Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
07:46
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
GALERIE FOTO Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
07:40
Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe