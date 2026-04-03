Cele mai recente lupte dintre Afganistan și Pakistan au fost „umbrite” de atacurile lansate de SUA și Israelului împotriva Iranului. Pentru Kremlin, însă, conflictul reprezintă o provocare majoră. Atât Afganistanul, cât și Pakistanul sunt parteneri importanți ai Rusiei lui Putin. Escaladarea militară slăbește securitatea regională și subminează conceptul de Sud Global, promovat puternic de Moscova.

Oficialii ruși transmit că Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) și grupul BRICS – format din națiuni în curs de dezvoltare – ar putea forma baza unei noi ordini mondiale.

Dar ajutorul practic pe care aceste grupuri îl pot oferi în situații de conflict s-a dovedit a fi – încă o dată – limitat, notează Ruslan Suleymanov într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Un conflict care trece aproape neobservat

Confruntarea dintre Afganistan și Pakistan a început pe 26 februarie 2026, cu două zile înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu.

Deși luptele au primit puțină atenție, sute de oameni au fost uciși

După un armistițiu de unsprezece zile pentru Eid al-Fitr (sărbătoare musulmană care marchează sfârșitul Ramadanului, luna sfântă islamică a postului), ostilitățile au fost reluate

O escaladare suplimentară este posibilă în orice moment.

„Nu este prima dată când cele două țări s-au luptat. Principalul motiv al ciocnirilor din ultimii ani a fost gruparea militantă Tehreek-e-Taliban Pakistan. Este cunoscută și sub numele de talibanii pakistanezi. Islamabadul consideră Tehreek-e-Taliban Pakistan ca pe o rețea teroristă activă care comite în mod regulat atacuri în Pakistan. Mai crede că este adăpostită de Kabul. Talibanii din Kabul au declarat că nu au nicio legătură cu Tehreek-e-Taliban Pakistan”, explică Ruslan Suleymanov.

Aliații ideologici ai Moscovei

O altă problemă de lungă durată este disputa privind frontiera dintre Afganistan și Pakistan, stabilită arbitrar în 1893. Tratatul a fost încheiat de Abdur Rahman Khan, emirul Afganistanului, și Sir Mortimer Durand, un reprezentant al guvernului colonial britanic din India.

„Deoarece așa-numita Linie Durand împarte în două o regiune în care etnicii paștuni au trăit timp de secole, guvernele afgane succesive – inclusiv talibanii (care sunt în mare parte paștuni) – au refuzat să o recunoască.

Fiecare escaladare armată dintre Pakistan – țară care a devenit independentă în 1947 – și Afganistan a început cu ciocniri de-a lungul frontierei disputate.

O ultimă cauză a tensiunii este numărul estimat de 1,5 milioane de refugiați afgani care trăiesc în Pakistan.

În octombrie 2023, Pakistanul a aprobat un plan de repatriere a peste un milion de cetățeni străini fără acte – majoritatea afgani.

De atunci, aproximativ 600.000 de afgani au fost deportați cu forța.

Expulzările continuă și în prezent.

Indiferent de rădăcinile sale istorice, luptele actuale ridică o serie de întrebări incomode pentru Rusia.

Moscova consideră atât Kabulul, cât și Islamabadul drept parteneri cheie în Sudul Global. Afganistan și Pakistan sunt privite drept aliați ideologici atunci când vine vorba de eforturile de a construi o lume nouă, multipolară”, continuă Ruslan Suleymanov.

Rusia va încerca să stimuleze comerțul cu Afganistanul, iar Pakistanul este un partener-cheie

Rusia i-a eliminat pe talibani de pe lista teroriștilor în 2025. Astfel, a devenit prima țară din lume care îi recunoaște pe foștii rebeli drept guvernul legitim al Afganistanului.

Totul a plecat de la dorința Kremlinului de a sprijini forțele din Sudul Global care împărtășesc convingerile sale anti-occidentale.

„Un alt motiv a fost dorința de sprijin din partea Afganistanului pentru combaterea terorismului. Punctul de pornire a fost atacul sălii de concerte Crocus City din Moscova din 2024. Militanții din aripa afgană a Statului Islamic și-au asumat responsabilitatea.

Dacă această cooperare va permite Moscovei să minimizeze amenințarea teroristă, atunci Rusia va încerca să stimuleze comerțul cu Afganistanul.

În prezent, valoarea acestuia fluctuează între 300 și 400 de milioane de dolari pe an.

Rusia va încerca și să participe la proiecte de infrastructură și investiții.

Discuțiile despre participarea Căilor Ferate Ruse la dezvoltarea rețelei feroviare din Afganistan sunt în desfășurare de ani de zile.

Este adevărat că progresul s-a limitat la declarații publice de intenție.

Și Pakistanul este un partener important pentru Rusia. Cu o populație de 250 de milioane de locuitori (a cincea cea mai mare din lume), joacă un rol major în diverse organizații internaționale. Exact acolo unde Kremlinul face lobby pentru dezmembrarea dominației occidentale și instaurarea unei noi ordini globale.

Cu sprijinul Rusiei, Pakistanul a devenit membru al SCO în 2017 și se așteaptă să se alăture BRICS în 2026.

Pakistanul este, de asemenea, membru permanent al Consultărilor din Formatul Moscova privind Afganistanul, care ar trebui să ajute Kabulul în combaterea terorismului și stoparea traficului de droguri”, mai scrie Ruslan Suleymanov.

Relația economică dintre Rusia și Pakistan s-a consolidat în ultimii ani

Valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări s-a dublat. De la 697 de milioane de dolari în 2021 (înainte de invadarea Ucrainei), s-a ajuns la 1,3 miliarde de dolari în 2024, menționează Suleymanov.

„Cea mai mare parte a acestora sunt produse agricole. În 2024, Moscova a găzduit primul forum comercial și de investiții Pakistan-Rusia.

Nu este surprinzător că Moscova nu este mulțumită de cel mai recent război.

Conflictul amenință întregul sistem de securitate regională.

În același timp, ar putea împiedica planurile comune de combatere a terorismului și a traficului de droguri.

Însă conflictul dintre doi membri ai Sudului Global ar putea submina, de asemenea, eforturile Moscovei de a promova grupuri despre care consideră că pot acționa ca și contragreutăți la ordinea mondială occidentală.

Nici SCO, nici BRICS, nici alte grupuri care includ Rusia nu au reușit să influențeze cursul războiului Pakistan-Afganistan, dezvăluindu-și propria slăbiciune.

Capacitatea Rusiei de a influența evenimentele din ceea ce consideră a fi marginea sudică a sferei sale de influență s-a dovedit, de asemenea, a fi minimă. Moscova s-a oferit să medieze între Kabul și Islamabad, dar a fost refuzată”, punctează Ruslan Suleymanov.

Rusia, eliminată de la masa negocierilor?

La urma urmei, mai scrie acesta, „Rusia nu are nicio modalitate de a exercita o influență politică sau economică semnificativă asupra niciuneia dintre părți”.

„În special, toate acordurile recente de încetare a focului dintre Pakistan și Afganistan au fost încheiate fără nicio contribuție din partea Moscovei.

În mai 2025, Statele Unite au jucat un rol cheie, iar în octombrie 2025, Qatar și Turcia au condus eforturile de mediere.

Acum, principalii mediatori sunt Qatar, Turcia și Arabia Saudită. Când vine vorba de un conflict armat între doi membri ai Sudului Global, narațiunile ideologice ale Kremlinului despre o nouă ordine mondială și confruntarea cu Occidentul sunt de puțin folos”, încheie Ruslan Suleymanov analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

