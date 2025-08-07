Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă

BREAKING NEWS Traian Băsescu își recapătă casa de fost președinte. Guvernul îi redă vila RA-APPS și drepturile bănești, după decizia CCR
16:17
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj emoționant în memoria Steluței Rodica Coposu, sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu. „Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă – ultimul martor direct al unei familii care a însemnat onoare, suferință și demnitate în istoria României. Să le fim recunoscători și să continuăm lupta pentru prezervarea și promovarea valorilor democratice autentice.”
„Corneliu Coposu a fost mai mult decât liderul partidului istoric PNȚCD: a fost o conștiință națională. Un om care a trecut prin chinurile temnițelor regimului comunist fără să abdice de la valorile în care credea. Un reper de verticalitate, care a pus interesul României deasupra propriei suferințe”.
