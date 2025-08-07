Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj emoționant în memoria Steluței Rodica Coposu, sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu. „Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă – ultimul martor direct al unei familii care a însemnat onoare, suferință și demnitate în istoria României. Să le fim recunoscători și să continuăm lupta pentru prezervarea și promovarea valorilor democratice autentice.”

Liberalul a menționat la începutul postării că Steluța Rodica Coposu, sora cea mai mică a Seniorului Corneliu Coposu, a fost „o figură discretă, dar esențială în păstrarea memoriei celui care a fost simbolul demnității politice și al rezistenței morale în fața comunismului”.

Laude pentru Corneliu Coposu

Ciprian Ciucu a reamintit și despre Corneliu Coposu, un reper de verticalitate.

„Corneliu Coposu a fost mai mult decât liderul partidului istoric PNȚCD: a fost o conștiință națională. Un om care a trecut prin chinurile temnițelor regimului comunist fără să abdice de la valorile în care credea. Un reper de verticalitate, care a pus interesul României deasupra propriei suferințe”.

La rândul său și surorile sale, Flavia și Steluța Coposu, au fost sprijinul lui în anii grei și continuatoarele discreției și curajului său. „Au înființat Fundația Corneliu Coposu, i-au păstrat amintirea vie, au dus mai departe lecția lui de caracter. Pentru aceasta, au fost decorate de Majestatea Sa Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale”, a mai precizat liderul liberalilor.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: