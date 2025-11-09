La sfârșitul acestei săptămâni, cuvântul de ordine a fost „umbrela”. În multe regiuni ale țării a plouat în fiecare zi, a bătut vântul, iar temperaturile au scăzut progresiv. La munte, la altitudini mari, lapovița și ninsoarea au fost prezente. Va continua această curbă descendentă a temperaturilor în zilele care urmează?

În exclusivitate pentru Gândul, Meda Andrei, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a transmis prognoza atât pentru azi – 9 noiembrie 2025 -, cât și pentru săptămâna viitoare.

„Pe parcursul zilei de astăzi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Vor mai fi ploi de scurtă durată și chiar destule zone în care să se vadă soarele.

Temperaturile de astăzi, mai ridicate decât în mod normal în partea de est și de sud-est a țării, iar maximele termice vor fi cuprinse între 11 grade în partea de nord și nord-vest și 20 de grade în Dobrogea continentală.

Mâine, temperaturi un pic mai scăzute în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, între 9 și 18 grade, dar – cu totul și cu totul izolat – nu este exclus să se depășească 18 grade în partea de sud-est. În restul țării, valori ale temperaturilor apropiate de normal, între 9 și 14 grade.

În zilele care vor urma vor fi variații ale temperaturilor, plus, minus 1-2 grade față de ecartul pe care l-am menționat mai devreme”, a specificat Meda Andrei, meteorolog de serviciu al ANM.

„Ploile se vor restrânge”

La începutul săpămânii următoare, ploile vor continua în anumite regiuni ale țării, ulterior, însă, situația se va schimba.

„Dacă vorbim de ploi, mâine vor apărea, din nou, în toate regiunile, și în Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei, posibil – cu totul izolat – și în Dobrogea și Oltenia. Pot fi cantități mai mari de apă, peste 15-20 de litri pe metru pătrat.

În zilele care vor urma, ploile se vor restrânge, la început către sud-est, apoi chiar poate să fie o mică pauză, de câteva zile – joi, vineri, sâmbătă, poate chiar și parte din ziua de duminică – cu vreme mai bună.

Dar, din nou, pot să apară norii aceștia joși și ceața, în special dimineața și noaptea”, a mai precizat, pentru Gândul, Meda Andrei, meteorolog ANM.

În Dobrogea, cea mai ridicată temperatură la ora 10:00

Gândul prezintă harta temperaturilor înregistrate în România duminică – 9 noiembrie 2025 – la ora 10:00.

Ploua în nordul țării, la Baia Mare (11 grade) și la Iezer (3 grade), iar în sud și-a făcut apariția și ceața persistentă.

La București au fost 13 grade și cer acoperit.

Cea mai ridicată temperatură din România, la ora 10:00, potrivit ANM, a fost de 16 grade – la Constanța, acolo unde cerul era acoperit. La Medgidia au fost 15 grade Celsius.

La polul opus, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, respectiv 3 grade.

La Brașov și la Sibiu au fost 10 grade, la Craiova 11 grade, la Drobeta-Turnu Severin tot 11 grade Celsius. La Ploiești, la aceeași oră, mercurul din termometre arăta 15 grade, iar buzoienii au avut parte de 13 grade Celsius, dar și de ceață.

