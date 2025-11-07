Prima pagină » Știri » ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend

ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend

Cristian Lisandru
07 nov. 2025, 09:37, Știri
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend

O dimineață friguroasă în Capitală și în țară, cu ploi, burniță, ceață și intensificări ale vântului. Au fost emise coduri de ceață de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru județele Botoșani, Suceava și Harghita, valabile până la ora 10:00 ale acestei zile.

Prognoza meteo pentru vineri – 7 noiembrie 2025 – a fost transmisă la ora 09:00, pentru Gândul, de meteorologul de serviciu al ANM. Ce ne așteaptă astăzi și în weekend?

Astăzi, cerul va fi noros în jumătatea de sud a țării, unde va ploua, iar în restul teritoriului vor fi înnorări temporare și ploile se vor semnala pe areale mici, cu precădere în Transilvania.

Cantitățile de apă, obținute prin acumulare, vor depăși, pe alocuri, 15 – 20 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-est a teritoriului.

  • La munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, vor fi precipitații mixte.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral și pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime – 10/17 grade.
  • Cerul se va menține înnorat în București, și temporar va mai ploua. Temperatura maximă – 12/13 grade.

În weekend, cerul va fi înnorat și temporar va ploua în vestul, sud-vestul și local centrul teritoriului, și doar izolat în rest. Noaptea va ploua în est și sud-est”, a transmis meteorologul de serviciu ANM, pentru Gândul.

Cer senin în vestul țării, ploi în sud

La ora 07:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.

În București au fost 9 grade Celsius și cer acoperit. Au fost 9 grade și la Constanța, dar și burniță, iar la Sulina s-au înregistrat 12 grade Celsius.

  • Termometrele au arătat 0 grade la Târgu Mureș și la Bistrița Năsăud, dar cerul era senin.
  • La ora 07:00, ploua la Craiova, la Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vîlcea și Pitești.

  • În partea de vest a țării, cerul era mai mult senin, la aceeași oră.
  • Au fost 4 grade la Oradea, 1 grad la Arad, 3 grade la Timișoara și 6 grade la Reșița.

În Moldova, au fost 7 grade la Bacău, 8 grade la Vaslui și Iași, 5 grade la Botoșani și 1 grad la Suceava, acolo unde și-a făcut apariția și ceața.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

FLASH NEWS Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL
00:19
Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL
FLASH NEWS Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine”
19:16
Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine”
MESAJ Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
16:36
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
EXCLUSIV Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
16:24
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
Gândul de Vreme Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului
09:30
Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului
Mediafax
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ceva colosal străbate galaxia Calea Lactee, au descoperit astronomii
VIDEO Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
10:46
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
10:45
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
ULTIMA ORĂ Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
10:44
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
EXTERNE România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
10:42
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
EXTERNE Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
10:38
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
DEZVĂLUIRI Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
10:27
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră