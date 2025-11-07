O dimineață friguroasă în Capitală și în țară, cu ploi, burniță, ceață și intensificări ale vântului. Au fost emise coduri de ceață de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru județele Botoșani, Suceava și Harghita, valabile până la ora 10:00 ale acestei zile.

Prognoza meteo pentru vineri – 7 noiembrie 2025 – a fost transmisă la ora 09:00, pentru Gândul, de meteorologul de serviciu al ANM. Ce ne așteaptă astăzi și în weekend?

„Astăzi, cerul va fi noros în jumătatea de sud a țării, unde va ploua, iar în restul teritoriului vor fi înnorări temporare și ploile se vor semnala pe areale mici, cu precădere în Transilvania.

Cantitățile de apă, obținute prin acumulare, vor depăși, pe alocuri, 15 – 20 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-est a teritoriului.

La munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral și pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime – 10/17 grade.

Cerul se va menține înnorat în București, și temporar va mai ploua. Temperatura maximă – 12/13 grade.

În weekend, cerul va fi înnorat și temporar va ploua în vestul, sud-vestul și local centrul teritoriului, și doar izolat în rest. Noaptea va ploua în est și sud-est”, a transmis meteorologul de serviciu ANM, pentru Gândul.

Cer senin în vestul țării, ploi în sud

La ora 07:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.

În București au fost 9 grade Celsius și cer acoperit. Au fost 9 grade și la Constanța, dar și burniță, iar la Sulina s-au înregistrat 12 grade Celsius.

Termometrele au arătat 0 grade la Târgu Mureș și la Bistrița Năsăud, dar cerul era senin.

La ora 07:00, ploua la Craiova, la Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vîlcea și Pitești.

În partea de vest a țării, cerul era mai mult senin, la aceeași oră.

Au fost 4 grade la Oradea, 1 grad la Arad, 3 grade la Timișoara și 6 grade la Reșița.

În Moldova, au fost 7 grade la Bacău, 8 grade la Vaslui și Iași, 5 grade la Botoșani și 1 grad la Suceava, acolo unde și-a făcut apariția și ceața.

