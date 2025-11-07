O dimineață friguroasă în Capitală și în țară, cu ploi, burniță, ceață și intensificări ale vântului. Au fost emise coduri de ceață de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru județele Botoșani, Suceava și Harghita, valabile până la ora 10:00 ale acestei zile.
Prognoza meteo pentru vineri – 7 noiembrie 2025 – a fost transmisă la ora 09:00, pentru Gândul, de meteorologul de serviciu al ANM. Ce ne așteaptă astăzi și în weekend?
„Astăzi, cerul va fi noros în jumătatea de sud a țării, unde va ploua, iar în restul teritoriului vor fi înnorări temporare și ploile se vor semnala pe areale mici, cu precădere în Transilvania.
Cantitățile de apă, obținute prin acumulare, vor depăși, pe alocuri, 15 – 20 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-est a teritoriului.
În weekend, cerul va fi înnorat și temporar va ploua în vestul, sud-vestul și local centrul teritoriului, și doar izolat în rest. Noaptea va ploua în est și sud-est”, a transmis meteorologul de serviciu ANM, pentru Gândul.
La ora 07:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.
În București au fost 9 grade Celsius și cer acoperit. Au fost 9 grade și la Constanța, dar și burniță, iar la Sulina s-au înregistrat 12 grade Celsius.
În Moldova, au fost 7 grade la Bacău, 8 grade la Vaslui și Iași, 5 grade la Botoșani și 1 grad la Suceava, acolo unde și-a făcut apariția și ceața.
