Pe 30 octombrie 2025, președintele Statelor Unite a scris pe Truth Social că, „din cauza programelor de testare ale altor țări”, a instruit Departamentul de Război al SUA să „înceapă testarea armelor nucleare în mod egal. Acest proces va începe imediat”.

Acest lucru a stârnit îngrijorări reale că SUA vor reveni la testele nucleare, ceea ce ar putea declanșa revenirea la această practică a altor state dotate cu arme nucleare.

Doar Coreea de Nord a testat arme nucleare în secolul XXI, detonând șase dispozitive din 2006.

Înainte de aceasta, ultimele teste au fost efectuate de India și Pakistan în 1998, iar de China și Franța în 1996.

SUA nu au mai efectuat teste de când Congresul a adoptat o lege de suspendare a testelor timp de un an în 1992.

Moscova nu a efectuat niciun test exploziv din 1990, cu un an înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice.

„Contextul anunțului lui Trump sugerează că acesta s-ar fi putut referi la testele sistemelor de lansare a armelor nucleare, cum ar fi rachetele, sau la acuzațiile anterioare privind testele „supercritice” de putere redusă efectuate de Rusia. Cu toate acestea, episodul rămâne emblematic pentru o eră mai periculoasă și volatilă, în care concurența strategică continuă să crească riscurile nucleare”, notează dr. Daniel Salisbury – cercetător principal pentru controlul armelor nucleare, neproliferare și dezarmare – într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

De altfel, Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin, în contrapartidă, a anunțat și el teste nucleare (mai multe detalii AICI)

„Arsenalul tot mai mare al Chinei pune presiune pe SUA”

Sugestia unei reveniri la teste nucleare a venit cu doar câteva ore înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la Busan, Coreea de Sud. Întâlnirea a avut loc în contextul unei relații tensionate dintre SUA și China, dialogul privind controlul armelor fiind suspendat din iulie 2024 din cauza vânzărilor de arme americane către Taiwan.

Conform evaluărilor actuale ale SUA, arsenalul nuclear al Chinei crește exponențial. Evaluarea anuală a amenințărilor din martie 2025 , realizată de directorul serviciilor naționale de informații din SUA, menționând că China este „hotărâtă să își modernizeze, să își diversifice și să își extindă postura nucleară”.

„Începând cu 2020, Raportul anual al Departamentului Apărării către Congres privind evoluțiile militare și de securitate care implică Republica Populară Chineză a evaluat faptul că stocul de focoase nucleare al Chinei a cunoscut o creștere masivă.

În 2020, raportul a menționat că arsenalul chinezesc de 200 de focoase nucleare se va „cel puțin dubla” în următorul deceniu.

În 2021, raportul a estimat că arsenalul Chinei va crește la 700 de focoase nucleare până în 2027 și la 1.000 până în 2030.

În același timp, arsenalul nuclear strategic al SUA continuă să fie restricționat de Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice dintre SUA și Rusia din 2010, care limitează ambele state la 1.550 de focoase nucleare desfășurate.

Deși tratatul urmează să expire în februarie 2026, iar Rusia și-a suspendat participarea în 2023, președintele rus Vladimir Putin a indicat la începutul acestui an disponibilitatea de a respecta limitele sale pentru încă un an – o idee pe care Trump pare să o fi salutat.

Arsenalul tot mai mare al Chinei pune presiune, iar SUA trebuie să răspundă în același fel și să își mărească numărul de focoase nucleare desfășurate, mai ales că Rusia și China s-au apropiat în ultimii ani prin ceea ce au numit un parteneriat fără limite”, continuă dr. Daniel Salisbury.

„Se prăbușește cerul?”

Rusia și-a modernizat, de asemenea, arsenalul nuclear, prin înlocuirea rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) cu modele mai noi și prin dezvoltarea de sisteme inovatoare.

O mare parte a acestei activități a fost determinată de îngrijorările Rusiei cu privire la capacitatea sa continuă de a penetra apărarea antirachetă a SUA.

„În 2018, Putin a anunțat mai multe sisteme de arme concepute pentru a trece prin și a ocoli apărarea SUA, inclusiv Burevestnik (RS-SSC-X-09 Skyfall), o rachetă de croazieră intercontinentală cu energie nucleară și capacitate nucleară, precum și Poseidon, un vehicul subacvatic mare, cu energie nucleară.

Ambele sisteme reprezintă mijloace neobișnuite de transport al unei încărcături nucleare, în afara sistemelor considerate de obicei ca făcând parte din triadele lansate inițial de SUA și Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece și, mai recent, dezvoltate în China, India și Pakistan.

Atât Burevestnik, cât și Poseidon au fost testate în zilele premergătoare declarației lui Trump.

Este probabil ca aceste teste să fi declanșat declarația lui Trump despre reluarea testelor de către SUA, sugerând că «baza egală» a lui Trump face aluzie la testarea acestor sisteme de lansare nucleară”, mai scrie dr. Daniel Salisbury în analiza publicată de IISS.

„Incertitudinea din jurul poligoanelor de testare nucleară rusești Novaya Zemlya și chinezești Lop Nur

Nu este prima dată când administrația Trump discută despre revenirea la testele nucleare. În mai 2020, la sfârșitul primului mandat al lui Trump, Washington Post a relatat că o întâlnire a înalților oficiali din domeniul securității naționale a discutat despre teste, cu scopul de a consolida poziția de negociere a SUA în potențialele discuții trilaterale privind controlul armelor.

„În același an, au avut loc discuții în Congres cu privire la furnizarea unei finanțări de 10 milioane de dolari americani pentru reluarea testelor nucleare, o măsură care a fost în cele din urmă abandonată .

Este puțin probabil ca SUA să reia testele explozive subterane la scară largă cu arme nucleare.

În teorie, SUA își păstrează capacitatea de a efectua un test nuclear în termen de 36 de luni.

Cu toate acestea, redeschiderea Sitului Național de Securitate din Nevada ar fi un proces remarcabil de controversat, costisitor și de lungă durată.

Raportul Departamentului de Stat al SUA din 2022 privind respectarea și respectarea Acordurilor și Angajamentelor privind Controlul Armelor, Neproliferarea și Dezarmarea, precum și rapoartele anterioare, sugerează că Rusia a efectuat teste supercritice sau experimente care creează o reacție nucleară în lanț autosustenabilă într-un vas de izolare din oțel.

Aceste presupuse teste ar fi depășit standardul de randament zero fără a fi un test nuclear de randament maxim.

Raportul din 2022 exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la incertitudinea în ceea ce privește activitățile desfășurate la poligoanele de testare nucleară rusești Novaya Zemlya și chinezești Lop Nur.

De la postarea sa inițială pe Truth Social, Trump a făcut acuzații neclare privind testele cu arme nucleare rusești și chinezești, probabil alimentate de aceste rapoarte americane”, punctează dr. Daniel Salisbury.

„Perpetuarea dinamicii emergente a cursei înarmărilor”

În ultimii ani s-a înregistrat apariția unei ere nucleare mai periculoase, în care toate statele înarmate nuclear – nu doar China și Rusia – își dezvoltă și/sau modernizează arsenalele și în care acordurile strategice de control al armelor au fost lăsate să expire.

Atât declarația vagă a lui Trump, cât și modul în care a fost formulată – prin intermediul unei platforme de socializare – sunt emblematice pentru o eră nucleară plină, acum, de incertitudine strategică, norme care erodează și riscuri tot mai mari.

„Deși reluarea testelor explozive nucleare ar fi extrem de dăunătoare, o creștere a testelor sistemelor de lansare a armelor nucleare – în special a capacităților inovatoare în scopuri politice – ar fi, de asemenea, destabilizatoare, ambele activități contribuind la perpetuarea dinamicii emergente a cursei înarmărilor dintre SUA, Rusia și China”, încheie dr. Daniel Salisbury.

RECOMANDAREA AUTORULUI: