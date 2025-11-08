ANM a transmis avertizare imediată tip cod galben de vânt puternic în 4 județe. Vântul va sufla cu 110 km/oră și sunt așteptate ninsori

Weekend autentic de toamnă târzie, cu vreme instabilă și precipitații mixte în bună parte din țară. Meteorologul Mihai Huștiu a declarat, la Antena 3, că zonele afectate sunt Oltenia, sudul Banatului și nord-vestul Munteniei, aici fiind așteptate ploi abundente și vânt puternic.

Pe crestele înalte, vor fi rafale de 110 km/oră.

Unde va ploua abundent

La altitudini mari, în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, spune meteorologul.

Deocamdată, până sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 15:00, sunt în vigoare avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic în județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, în zonele de munte, la peste 1800 de metri. Acolo, vântul va atinge la rafală 90-110 km pe oră.

Tot până la aceeași oră este în vigoare o avertizare nowcasting cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin. Aici, vântul va sufla în rafale de 50-70 km/oră.

„Avem parte de ploi abundente. Deja s-au înregistrat cantități de apă de 50 litri pe metru pătrat în partea de nord-vest a Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali, iar acest episod se va menține și în următoarele zile. Atenționarea meteorologică este valabilă până duminică dimineață, la ora 10:00”, a declarat Mihai Huștiu.

El a mai precizat că în următoarele 24 de ore sunt așteptate noi cantități de precipitații, de 10-20 litri pe metru pătrat, izolat chiar 25 de litri pe metru pătrat: „Aceste ploi sunt aduse de o masă de aer cald și umed provenită din bazinul Mării Mediterane, motiv pentru care vremea rămâne închisă și ploioasă în perioada următoare”.

Când se încălzește

Totuși, după aceste precipitații, vremea se va încălzi, în special în sud-estul României.

„Duminică așteptăm temperaturi de 19-20 de grade Celsius în Dobrogea, iar luni valorile termice vor urca până la 18-19 grade Celsius în sudul țării. Vor fi și fenomene de instabilitate atmosferică, ploi de scurtă durată și descărcări electrice, asociate cu aerul cald și umed venit dinspre Marea Mediterană”, a adăugat Mihai Huștiu.

„Marți, ploile se vor restrânge către sud-est – Muntenia și Dobrogea -, urmând ca spre mijlocul săptămânii, miercuri spre joi, acestea să înceteze, treptat”, a prognozat meteorologul.

„Ne așteptăm ca, în ansamblu, săptămâna viitoare valorile diurne să se situeze între 9 și 15 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor fi pozitive, coborând sub 0 doar în estul Transilvaniei – în Harghita și Covasna, unde pot ajunge la -2, -3 grade Celsius. În rest, vreme plăcută de noiembrie, dar mohorâtă și ploioasă”, a mai spus Mihai Huștiu.

