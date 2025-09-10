Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că încălcarea spațiului aerian al Poloniei „este inacceptabilă”. Poziția sa este în linie cu cea exprimată, miercuri dimineață, de președintele Nicușor Dan, precum și de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Bombardamentele rusești în imediata apropiere a NATO „sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”, apreciază actualul ministru de Externe.

Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate, a scris ministrul în debutul mesajului său, a scris aceasta pe X.

Modelul rusesc de nerespectare a suveranității statelor

Politiciana observă că bombardamentele rusești în imediata apropiere a granițelor NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian sunt îngrijorătoare și iresponsabile.

„Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional. Continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt îngrijorătoare și iresponsabile.

Cu peste un secol în urmă, în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa. De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a mai scris ministrul pe contul său de X.

Criza din Polonia. Președintele solicită ca Rusia să fie oprită

Reacții similare au venit și din partea ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, care consideră că incidentul din Polonia este neîndoios o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei.

„Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și în special Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure.

