Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate

Este lipsă de „cadre” la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de Oana Țoiu de la USR. În consecință, potrivit informațiilor publicate chiar pe site-ul MAE, în perioada septembrie-decembrie 2025 a fost declanșată Operațiunea „Recrutarea”. Suntem în luna aprilie a anului 2026, iar un anunț postat pe site-ul ministerului „păstorit” de Țoiu – în data de 18 martie 2026 – se află încă „la vedere”.

MAE precizează că este vorba despre „cel mai amplu proces de recrutare din ultimii 10 ani” .

. Au fost scoase la concurs 290 de posturi , pentru care s-au înscris 2.961 de candidați .

, pentru care s-au înscris . În anunțul din data de 18 martie 2026, MAE precizează că prezintă bilanțul recrutărilor din anul 2025, „în urma parcurgerii tuturor etapelor de concurs”.

De la bun început, apar în prim-plan două concursuri anulate din cauza unor „incidente tehnice” – respectiv cele pentru „Juridic și drept intern” (110 candidați înscriși) și „Secretariat” (551 candidați înscriși).

Gândul prezintă o informație uluitoare, în exclusivitate, iar „misterul” țesut în jurul celor două concursuri organizate de MAE și anulate surprinzător pe motiv de „incident tehnic” este, astfel, devoalat.

USR o prezintă pe Țoiu drept „salvatoarea” MAE

USR a transmis că Oana Țoiu – după ce a preluat „frâiele” MAE – vrea să „repare” ceea ce s-ar fi stricat în ultimii 20 de ani. „Moștenirea grea a trecutului” devine – și pentru USR – cea mai simplă modalitate prin care eșecurile Oanei Țoiu la cârma instituției ar putea fi „explicate” la un moment dat. (mai multe detalii AICI)

În același timp, tot Oana Țoiu este etichetată

Și asta mai ales după ce fetei lui Victor Ponta i-a fost refuzat accesul într-un avion

Telefonul dat de Oana Țoiu consulului României în Dubai, înainte de incident, a dus la un scandal imens

Întreaga situație a culminat cu fuga Oanei Țoiu dintr-o conferință de presă pe această temă, pentru a nu mai răspunde jurnaliștilor care o asaltau cu întrebări incomode. (informații suplimentare AICI )

Dar la MAE există și alte „nevoi”, nu numai întrebări lăsate fără răspuns. E nevoie de „cadre”, de „sânge proaspăt”, cum se spune. Și au fost organizate mai multe concursuri pentru a selecta candidații potriviți.

Care sunt „nevoile” MAE?

Potrivit anunțului care a rămas „țintuit” pe site încă din luna martie a acestui an, MAE avea nevoie – și în unele cazuri a completat schema – de oameni noi în diferite structuri ale ministerului:

Corpul diplomatic și consular – Afaceri politice. S-au înscris 802 candidați, au fost admiși 47.

– Afaceri politice. S-au înscris 802 candidați, au fost admiși 47. Corpul diplomatic și consular – Afaceri consulare. S-au înscris 973 de candidați, au fost admiși 49.

– Afaceri consulare. S-au înscris 973 de candidați, au fost admiși 49. Juridic și drept intern. S-au înscris 110 candidați, concursul a fost anulat (incident tehnic”) .

. Referent relații (General) . S-au înscris 317 candidați, au fost admiși 54.

. S-au înscris 317 candidați, au fost admiși 54. Financiar-contabilitate și salarizare . S-au înscris 63 de candidați, au fost admiși 6.

. S-au înscris 63 de candidați, au fost admiși 6. Secretariat. S-au înscris 551 de candidați. Concurs anulat („incident tehnic”) .

. ANCEX – Departamentul pentru Controlul Exporturilor. S-au înscris 107 candidați, au fost admiși 3.

– Departamentul pentru Controlul Exporturilor. S-au înscris 107 candidați, au fost admiși 3. Audit intern. S-au înscris 38 de candidați, au fost admiși 3.

„Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor anulate din cauza unor incidente tehnice va fi reluată la o dată ulterioară”

În același anunț din 18 martie 2026 – publicat la ora 11:50 – nu se specifică în ce anume au constat respectivele incidente tehnice care au dus la anularea concursurilor pentru ocuparea unor posturi la „Juridic și drept intern” și „Secretariat”.

Se menționează doar că respectivele concursuri vor fi reluate la o dată ulterioră, „având în vedere constrângerile bugetare impuse de demersurile Guvernului de reducere a deficitului bugetar”.

„Având în vedere constrângerile bugetare impuse de demersurile Guvernului de reducere a deficitului bugetar, inclusiv de obligația reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal față de cele efectuate în anul 2025, procedura de organizare și desfășurare a concursurilor anulate din cauza unor incidente tehnice va fi reluată la o dată ulterioară, cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice. Decizia va fi comunicată prin aceleași mijloace de comunicare folosite la publicarea anunțului de concurs din 15 septembrie 2025”, se arată în anunțuil postat pe site-ul MAE.

Motivul uluitor al anulării celor două concursuri de la MAE

Gândul prezintă, în exclusivitate, motivul uluitor al anulării celor două concursuri. Pare a fi, de altfel, o dovadă suplimentară a mersului opintit al instituției pe care Oana Țoiu o conduce din data de 23 iunie 2025.

Sursele Gândul au declarat că „incidentul tehnic” semnalat de MAE pe site-ul ministerului nu este altceva decât un alt „rateu” de proporții al organizatorilor.

După desfășurarea concursurilor pentru „Juridic și drept intern” și „Secretariat”, au existat și contestații. Și atunci a apărut marea supriză din „ograda” Oanei Țoiu, „salvatoarea” MAE. Au dispărut înregistrările cu interviurile!

„Este incredibil! Au fost depuse contestatii după interviu și, când să analizeze (n.red. – cei de la MAE, responsabili cu operațiunea „Recrutarea”), n-au mai avut ce, fiindcă nu mai aveau înregistrările”, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.

Gândul a solicitat MAE explicații în legătură cu această situație controversată, iar răspunsul primit va fi publicat imediat ce va fi transmis către redacție.

