Victor Ponta: USR care a luat mai puține voturi decât persoana fizică Victor Ponta va rămâne la conducerea României cu Bolojan/Vor lua oameni la bucată din Parlament

Invitat, miercuri, în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a declarat că USR, care a luat mai puține voturi decât persoana fizică Victor Ponta va rămâne la conducerea României cu Ilie Bolojan. „Vor lua oameni la bucată din Parlament”, a mai spus Victor Ponta.

„M-a luat la ceartă ieri un userist. Domnule, în numele cui vorbește Ponta. Am făcut un calcul: voi, USR, ați luat 1.100.000 de voturi, eu, Victor Ponta, pe persoană fizică, am luat 1.300.000 de voturi. Nu credeți că am și eu voie să vorbesc?”, a spus Victor Ponta. Fostul premier a dezvăluit că useristul care l-a „tras de urechi” este Radu Mihaiu, fostul primar al Sectorului 2.

„Partidul de pe locul 4 va conduce România multe luni de acum încolo”

„Nicușor Dan a ieșit președinte. La Parlament, pe primul loc a ieșit PSD, care nu a primit aproape nimic, i-au dat niște ministere așa, în glumă.

Pe locul 2, AUR care, domne’ sunt putiniști, extremiști, acuma sunt buni dacă susțin guvernul.

Pe locul 3 e PNL, care nu prea e, ce PNL, am văzut în poze că erau tot doamna Turcan, domnul Falcă, mi-am adus aminte de 2010-2011 în poza cu Traian Băsescu.

Ajungem la situația în care USR, partidul de pe locul 4, ăla care a luat mai puține voturi decât persoana fizică Victor Ponta, va conduce în continuare, prin domnul Bolojan, și va conduce multe luni de acum încolo, toată puterea în România”, a adăugat Victor Ponta.

„Ăsta e feelingul meu după aceste trei zile, că va rămâne domnul Bolojan, USR-ul de fapt, la guvernare, că PNL-ul nu prea e, UDMR-ul – inevitabil și cu sprijin de la cei care au fost votați de popor, nu mai sunt putiniști, ticăloși. Asta văd eu, am mai trăit chestia asta în 2009.

Și atunci PSD a ieșit de la guvernare, miniștrii PSD – eram și eu între ei – ne-am retras, pac, au ras tot într-o săptămână, au dat afară pe toată lumea, au pus pe-ai lor și au guvernat până în 2012”, a mai spus fostul premier al României.

Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu patronatele și marile confederații sindicale: "Le-am transmis că PSD își dorește cât mai repede un nou Guvern"
Primarii pot împuşca urşii care atacă oamenii şi gospodăriile. Deputaţii au aprobat textul de lege
Ilie Bolojan, după discuția cu președintele PPE: „Îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul"
Gândul publică stenograme din ședința conducerii PSD. Grindeanu: „Bolojan, care dă lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari" / „Noi nu am învățat politica la școala de maici" / Lia Olguța Vasilescu: „Alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație"
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
