Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou

După declarația că Guvernul Bolojan a trimis la CCR proiectul pensiilor speciale înainte de a fi asumat în Parlament, Kelemen Hunor caută noi explicații și spune că s-a exprimat greșit, luni seara la Digi24, și că de fapt, consultările pe tema pensiilor magistraților nu vizau Curtea Constituțională, ci Înalta Curte de Casație și Justiție.

Kelemen Hunor a dezvăluit, luni seara, că proiectul de lege privind pensiile magistraților – proiect care a picat la CCR – a fost trimis „informal” către mai multe instituții, încălcând chiar separația constituțională a puterilor în stat.

„Nu, eu nu am vorbit de Curtea Constituțională, eu am spus curte, că nu m-am exprimat foarte corect. Da, asta e greșeala mea. Dar eu am spus curte și m-am gândit la Înalta Curte (nr. de Casație și Justiție). Cu ei trebuie să faci o consultare înainte, cum e absolut normal. Și guvernul a făcut aceste consultări. N-a fost trimis. Deci nimeni nu a zis așa ceva nici ieri, când am vorbit de Curte. Eu la Înalta Curte m-am referit și la acea consultare”, a spus Kelemen Hunor, marți, la Antena 1.

CSM tună și fulgeră la adresa lui Ilie Bolojan și a lui Kelemen Hunor

Consiliul Superior al Magistraturii îi acuză Guvernul Bolojan și Kelemen Hunor că au afectat independența Curții Constituționale.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică. De altfel, dispoziţiile imperative ale art. 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prevăd în mod clar că judecătorii acesteia au obligaţia să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate, să nu dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale şi să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei funcţiei lor”, a reacționat CSM în comunicatul de presă transmis marţi. Articolul integral poate fi văzut aici.

Reacție de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că totul reprezintă o deformare “gravă a realității”:

“Înalta Curte reamintește că, potrivit Constituției și legii, nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative. O consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituțional și nici ca o validare a conținutului unui proiect de lege.

„Declarațiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”, arată președintele Curții Supreme, Lia Savonea, într-un comunicat de presă. Articolul integral poate fi consultat aici.

