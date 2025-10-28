Prima pagină » Știri » Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou

Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou

28 oct. 2025, 20:43, Știri
Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au

După declarația că Guvernul Bolojan a trimis la CCR proiectul pensiilor speciale înainte de a fi asumat în Parlament, Kelemen Hunor caută noi explicații și spune că s-a exprimat greșit, luni seara la Digi24, și că de fapt, consultările pe tema pensiilor magistraților nu vizau Curtea Constituțională, ci Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Kelemen Hunor a dezvăluit, luni seara, că proiectul de lege privind pensiile magistraților – proiect care a picat la CCR – a fost trimis „informal” către mai multe instituții, încălcând  chiar separația constituțională a puterilor în stat.

„Nu, eu nu am vorbit de Curtea Constituțională, eu am spus curte, că nu m-am exprimat foarte corect. Da, asta e greșeala mea. Dar eu am spus curte și m-am gândit la Înalta Curte (nr. de Casație și Justiție). Cu ei trebuie să faci o consultare înainte, cum e absolut normal. Și guvernul a făcut aceste consultări. N-a fost trimis. Deci nimeni nu a zis așa ceva nici ieri, când am vorbit de Curte. Eu la Înalta Curte m-am referit și la acea consultare”, a spus Kelemen Hunor, marți, la Antena 1.

CSM tună și fulgeră la adresa lui Ilie Bolojan și a lui Kelemen Hunor

Consiliul Superior al Magistraturii îi acuză Guvernul Bolojan și Kelemen Hunor că au afectat independența Curții Constituționale.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică. De altfel, dispoziţiile imperative ale art. 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prevăd în mod clar că judecătorii acesteia au obligaţia să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate, să nu dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale şi să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei funcţiei lor”, a reacționat CSM în comunicatul de presă transmis marţi. Articolul integral poate fi văzut aici.

Reacție de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că totul reprezintă o deformare “gravă a realității”:

“Înalta Curte reamintește că, potrivit Constituției și legii, nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative. O consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituțional și nici ca o validare a conținutului unui proiect de lege.

„Declarațiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”, arată președintele Curții Supreme, Lia Savonea, într-un comunicat de presă. Articolul integral poate fi consultat aici. 

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Fără precedent: CSM acuză Guvernul Bolojan și pe Kelemen Hunor că au afectat independența Curții Constituționale. Justiția îi cere lui Bolojan și CCR să spună ADEVĂRUL despre discuțiile subterane purtate pe tema pensiilor magistraților

Citește și

POLITICĂ Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
20:01
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
POLITICĂ Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
19:26
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
GALERIE FOTO Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
19:09
Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
SĂNĂTATE Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
18:21
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
EDUCAȚIE Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
11:59
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
ACTUALITATE DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări
11:24
DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări
Mediafax
Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului. Este al cincilea caz tragic în Meridionali în ultimele 10 zile
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Fără bani de acasă pentru concursuri și proiecte extrașcolare. Ministerul oprește taxele cerute elevilor
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum s-ar putea curăța creierul nostru de un parazit comun
ULTIMA ORĂ 🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
21:47
🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
HOROSCOP Patru ZODII vor avea puterea de a trece peste orice problemă, în noiembrie 2025. Cine sunt nativii care nu se tem de nimic în perioada următoare
21:30
Patru ZODII vor avea puterea de a trece peste orice problemă, în noiembrie 2025. Cine sunt nativii care nu se tem de nimic în perioada următoare
ULTIMA ORĂ Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
21:06
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
NEWS ALERT 🚨 Cel mai puternic URAGAN al secolului lovește Jamaica. Care sunt ultimele evoluții
21:00
🚨 Cel mai puternic URAGAN al secolului lovește Jamaica. Care sunt ultimele evoluții
SĂNĂTATE Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”
20:58
Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”