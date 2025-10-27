Kelemen Hunor atrage atenția că deficitul nu poate fi REDUS doar prin creșteri de taxe și tăieri de cheltuieli

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat la Digi24 că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care rămâne la peste 9%.

Liderul UDMR spune că economia trebuie să funcționeze pentru a fi redus deficitul bugetar.

„Efectele s-au produs în august-septembrie. Nu aveau cum să producă efecte spectaculoase în ceea ce privește deficitul. Veniturile au mai crescut, mai ales pe TVA și pe câteva taxe. Cheltuielile nu au fost reduse, așa cum ar fi trebuit. Acest deficit de 9.5% nu poți să-l rezolvi doar din creștere de taxe și tăieri de cheltuieli. Dacă nu merge economia, dacă nu ai o creștere economică, pe termen mediu-lung, nu ai cum să reduci de la 9.5 % la 3 sau sub 3%”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a mai vorbit despre necesitatea unui alt pachet pentru a fi stimulată economia. „Aceste măsuri au fost necesare ca să avem venituri în plus, ca să reducem cheltuielile si aici ne-am blocat, de fapt, aici e blocajul în coaliție. Trebuie să stimulam economia. Aici vorbim de al treilea sau al patrulea pachet, care trebuie sau ar fi bine să fie adoptat până la sfârșitul anului, ca să se știe în a doua parte a anului 2026, că există stimulente în economie”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Fără creștere economică, nu suportă societatea, nu suportă economia românească doar să crești taxele și să reduci cheltuielile. Cheltuielile poți să le reduci din investiții, din salarii, din pensii, nu este cazul sau din cheltuielile legate de utilități. Acolo cresc cheltuielile pentru că au crescut prețurile la energia electrică și este o zonă la care nu ai unde să umbli”, a mai completat Kelemen Hunor.

