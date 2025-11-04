Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj după ce românul Octav Stroici, în vârstă de 65 de ani, a murit în urma prăbușirii turnului medieval Torre dei Conti.

MAE a transmis condoleanțe familiei îndurerate a bărbatului decedat, care a încetat din viață, în drum spre spital, după ce a timp de 11 ore, echipele de salvare s-au chinuit să-l scoată de sub dărâmături.

„În pofida unor eforturi susținute ale echipelor medicale de la Roma, Octav Stroici, prins sub dărâmăturile unei clădiri istorice aflată în lucrări de restaurare, nu a supraviețuit. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate și apropiaților.

Alături de ei toți am sperat până la ultima clipă”, a menționat instituția.

De asemenea, instituția a precizat că un alt român care a fost și el surprins de prăbușirea construcției se află în afara oricărui pericol.

„Echipa consulară și Ambasada României de la Roma, prezente, la fața locului, alături de familie, multumesc pentru determinarea cu care salvatorii au lucrat 11 ore încercând extragerea în siguranță a cetățeanului român după ce un alt român, surprins și el de surparea clădirii, a fost evacuat cu succes și este acum în afara pericolului” precizează sursa citată.

Cine era muncitorul român care a decedat în incidentul din Roma

Turnul Torre dei Conti, o clădire medievală de pe Via dei Fori Imperiali, s-a prăbușit pe 3 noiembrie, chiar în timp ce muncitori executau lucrări de consolidare.

Printre cei blocați sub dărâmături s-au aflat și doi muncitori români, dintre care unul a fost prins într-o zonă mai greu accesibilă. Echipajele de salvare s-au străduit timp de 11 ore să ajungă la acesta printr-o mică fereastră laterală. Bărbatul era conștient și cooperant. Românul a fost extras de salvatori și preluat, ulterior, de echipajul medical de pe ambulanță.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, la ora 23:05. Se afla în stop cardiac. Echipajul medical a aplicat manevre de resuscitări cardiopulmonare, însă fără rezultat.

