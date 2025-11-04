Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”

Administrația Prezidențială a preluat ritmul președintelui, astfel că la o lună de la numirea consilierilor, pe site nu apar în dreptul profilelor imagini și CV-uri despre „sfătuitorii” președintelui. Nicușor Dan a avut nevoie de aproximativ cinci luni pentru a-și completa echipa de consilieri.

Sunt 21 de consilieri ai președintelui Nicușor Dan, potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, iar o parte dintre ei sunt din vechea echipă de la primăria Capitalei. Mai exact, 7 foști angajați ai PMB au fost ridicați la rang de consilier prezidențial, printre care enumerăm următorii și despre care Gândul a scris aici.

În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”

Nicușor Dan a semnat decretele pentru 16 consilieri pe data de 6 octombrie. Gândul a scris detaliat aici pentru cine au fost semnate documentele de numire în funcție.

Așa cum se vede în imaginea de mai sus, sunt consilieri care nu și-au publicat imaginile de profil și nici detaliile privind activitatea și experiența personală. Gândul publică în continuare fotografiile consilierilor care „lipsesc” de pe site-ul Președinției, împreună cu descrierea activităților lor anterioare.

Cosmin Alexandru Soare Filatov – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025, potrivit decretului semnat.

Din 2013, este membru al Baroului București, activând în cadrul casei de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), una dintre firmele cu expertiză recunoscută în litigii complexe, arbitraj și drept administrativ. Firma în care activează a colaborat de mai multe ori cu Primăria Municipiului București, iar relația sa profesională s-a intersectat cu primarul Nicușor Dan în litigiile de urbanism care au marcat mandatul primarului general.

În 2024, numele său a început să circule în spațiul public, după ce a fost identificat de Biroul Electoral Central drept reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană în campania prezidențială.

Alexandru Ciurea este consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Ciurea a intrat în Parlamentul României în 2016, ca deputat pentru USR, înlocuindu-l pe Nicușor Dan, funcție pe care a părăsit-o prin demisie, pe 18 decembrie 2020.

În 2021 a fost numit consilier personal al lui Nicușor Dan, la Primăria Capitalei, pe probleme juridice, în mai multe litigii.

Alexandru Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. În plus, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză.

Andreea Miu, fosta șefă de cabinet a lui Nicușor Dan, conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Este avocat de profesie, cabinet privat, și membru al Directoratului Transelectrica. Este președintele Organizației Liberale de Femei Sector 4. A fost premiată în 2021, în cadrul celei de-a treia ediții a Galei „Women in Economy”.

În timpul șederii sale la Primăria Capitalei, a fost acuzată că și-a „croit drumul” spre cabinetul lui Nicușor Dan.

În 2022, aceasta a făcut o sesizare cu privire la faptul că o angajată a Primăriei Capitalei, pe funcția de consilier a primarului, absentase o perioadă de 10 zile de la muncă, și a semnat-o în calitate de Director de Cabinet al Primarului. Numai că, aceasta a fost numită pe funcție o zi mai târziu. Citește toată dezvăluirea Gândul AICI.

Consilierul Cristian Roșu are doar fotografia postată, însă lipsesc informațiile despre experiența sa profesională.

Cristian Roșu a fost numit consilier de stat pentru relații publice în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu data de 1 noiembrie 2025. Roșu coordonează activitățile de relații publice ale Administrației Prezidențiale, inclusiv gestionarea relației cu presa și elaborarea strategiei de comunicare externă și internă. De asemenea, supraveghează campaniile de informare și transparență instituțională.

Anterior numirii, acesta a activat în cadrul Primăriei Municipiului București, unde a condus Direcția Relații cu Publicul și Registratură. Declarația sa de avere poate fi consultată aici. El a fost responsabil de gestionarea relației dintre administrația locală și cetățeni, inclusiv de soluționarea petițiilor și implementarea unui sistem de comunicare mai eficient între instituție și public.

Majoritatea consilierilor nu au declarațiile de avere publicate

Din cei 21 de consilieri, doar 4 și-au trecut și declarațiile de avere și de interese, respectiv:

Radu Burnete, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale; Delia Dinu, Consilier Prezidențial – Departamentul Protocol; Mihai Şomordolea, Consilier de Stat – Departamentul Securităţii Naţionale – Secretarul CSAT; Florin-Lazar Vlădică, Consilier de Stat – Departamentul Securităţii Naţionale – Directorul Oficiului Informaţii Integrate;

Site-ul Administrației Prezidențiale la data de 1 noiembrie 2025

Expertul în securitate și Apărare Hari Bucur-Marcu a punctat într-o postare pe Facebook că la Cotroceni pare liniște.

„Desigur, în bunul stil românesc, data de 1 noiembrie 2025 a venit ca o surpriză pentru cei din secretariatul general al Administrației Prezidențiale și pentru cei de la departamentul de comunicare publică, care nu au apucat să obțină de la numiții prin decret nici poze cu chipurile lor și nici câteva informații despre fiecare dintre ei, dacă nu chiar un curriculum vitae (că declarațiile de avere și de interese se pare că le este acum interzis să publice)”, a spus expertul în securitate.

Acesta a și postat o imagine cu site-ul Administrației Prezidențiale și echipa de consilieri ai președintelui.

Tot Hari Bucur-Mari mai scrie în postarea sa că: „Domnul președinte și-a format echipa pe criteriul primar al loialității față de sine. Adică, și-a adus în Administrația Prezidențială oameni (femei și bărbați) pe care domnia sa îi cunoaște bine, a lucrat cu ei și are încredere în loialitatea lor”.





„Dacă acest criteriu a surclasat oricare alt criteriu de competență profesională reală, sau măcar de alfabetizare în materiile specifice rolurilor și atribuțiilor constituționale ale Președintelui României urmează să aflăm nu atât din informațiile biografice ale consilierilor prezidențiali și de stat, ci din prestația președintelui însuși”, a mai completat expertul în securitate și Apărare.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: