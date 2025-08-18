Prima pagină » Știri » Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European

Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European

Cristina Corpaci
18 aug. 2025, 18:23, Știri
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European

Ministrul de Externe, Oane Țoiu, anunță că marți va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. În pregătirea acestei întruniri, Țoiu anunță că a discutat Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene.

Oana Toiu anunță într-o postare pe X că că a discutat, luni după-amiază, cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european.

 

„Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a notat ministrul de Externe.

