18:22
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO
Guvernul de la Londra a părut să îl contrazică, luni, pe președintele SUA, Donald Trump, insistând pentru posibilitatea admiterii Ucrainei în NATO și pentru o ”pace corectă” cu Federația Rusă.
Sintagma ”pace corectă” semnalează diferențele de abordare între țările europene și Washington. Donald Trump propune, după summitul cu președintele rus, Vladimir Putin, un acord care ar însemna cedări teritoriale în favoarea Rusiei, garanții de securitate pentru Ucraina și imposibilitatea admiterii țării în NATO.
17:52
Un nou mesaj de la Trump: Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina
Președintele american Donald Trump a trimis un nou mesaj înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri europeni. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina, a scris Trump, pe Truth Social.
Donald Trump i-a criticat pe cei care „habar n-au” și pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a rezolva criza ucraineană.
„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care chiar habar n-au, spunându-mi tot ce greșesc în legătură cu dezastrul Rusia/Ucraina, care este războiul somnorosului Joe Biden, nu al meu. Sunt aici doar să-l opresc, nu să-l continui. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să facă actualul dezastru R/U mai dificil de REPARAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali și foarte geloși, voi reuși – întotdeauna o fac!!!”, a scris liderul de la Casa Albă.
17:34
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: Rusia poate fi forțată la pace doar prin forță
Înainte de a merge la Casa Albă, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina, la hotelul Hay-Adams, în apropierea Casei Albe.
Preşedintele ucrainean i-a mulţumit lui Kellogg pentru întâlnire într-o declaraţie publicată pe social media în care a spus: „Rusia poate fi forţată la pace doar prin forţă, iar preşedintele Trump are această forţă”.
„Am discutat despre situația de pe câmpul de luptă și despre capacitățile noastre diplomatice puternice – ale Ucrainei și ale întregii Europe, împreună cu America. Rusia poate fi forțată la pace doar prin forță, iar președintele Trump are această forță. Trebuie să facem totul corect pentru a realiza pacea”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.
17:01
Ce va purta Zelenski în Biroul Oval
Axios scrie că Administrația americană i-a întrebat pe oficialii ucraineni dacă Volodimir Zelenski va purta un costum la întâlnirea cu Donald Trump din Biroul Oval.
Sursele au declarat că Zelenski se va prezenta la Casa Albă purtând aceeași jachetă neagră pe care a purtat-o la summitul NATO din Olanda din iunie.
„Va fi în stil costum, dar nu chiar un costum”, a spus una dintre surse, potrivit Axios.
Un consilier al lui Trump, parțial în glumă, a declarat pentru Axios că „ar fi un semn bun pentru lume” dacă Zelenski ar purta un costum luni, dar a adăugat:
„Nu ne așteptăm să o facă”.
Pe 28 februarie, felul în care s-a prezentat Zelenski în Biroul Oval a provocat vâlvă.
Brian Glenn, corespondentul șef la Casa Albă pentru Real America’s Voice, l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în timpul întâlnirii din Biroul Oval.
Remarca sa a venit chiar înainte de un schimb de replici tensionat între liderul ucrainean și administrația Trump la Casa Albă.
Potrivit Axios, înainte de întâlnire, oficiali din anturajul lui Trump i-au cerut lui Zelenski să poarte un costum elegant pentru întâlnire, lucru pe care nu-l mai făcuse în public de la invazia Rusiei.
Zelenski a refuzat să facă acest lucru.
Tot Axios scrie că vicepreședintele Vance a fost mai deranjat decât Trump de aspectul și comportamentul lui Zelenski ultima dată. „Chestia cu cravata a fost o chestie a lui Vance prima dată când s-a întâmplat”.
16:56
Trump, înaintea întâlnirii: O mare onoare pentru America!!!
Președintele SUA, Donald Trump, a trimis un mesaj înainte de întâlnirile importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.
„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a transmis liderul de la Casa Albă.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, acolo unde se va întâlni, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
În cadrul întâlnirii de luni vor fi discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.
Alături de Zelenski, la Washington se mai află președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexandeer Stubb.
Întâlnirea de luni vine după ce liderii europeni s-au reunit duminică într-o videoconferință a „Coaliției de Voință”, la finalul căreia președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că „dacă arătăm astăzi slăbiciune în fața Rusiei, punem bazele unor noi conflicte”.
Care este programul discuțiilor de la Washington
Potrivit CNN, programul întâlnirilor este următorul:
- 19:00, ora României: Liderii europeni ajung la Casa Albă
- 20:00, ora României: Trump îl primește pe Volodimir Zelenski
- 20:15, ora României: Întâlnire bilaterală Trump – Zelenski
- 21:15, ora României: Trump îi primește pe liderii europeni
- 22:00, ora României: Discuții multilaterale între Donald Trump și liderii europeni.
Ucraina nu ar urma să primească garanții privind aderarea la NATO
Donald Trump a declarat că președintele ucrainean poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”, dar că „Ucraina nu va intra în NATO” ca parte a unui acord de pace, amintește BBC.
Cu câteva ore înainte de a-l primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, Trump a mai spus că „nu va exista nicio recuperare” a peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Remarcile lui Trump vin după summitul său Vladimir Putin din Alaska. După ce a sosit în SUA, duminică seara, Zelenski și-a reiterat apelul pentru garanții de securitate din partea aliaților.
Un oficial american a declarat duminică seara că Putin a fost de acord cu un posibil pact de securitate similar NATO pentru Ucraina. Președintele rus s-a opus în mod constant ideii ca Ucraina să se alăture Alianței Nord-Atlantice, mai amintește sursa citată.
