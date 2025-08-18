Prima pagină » Știri externe » Donald Trump și Volodimir Zelenski, în Biroul Oval / Mai sunt 2 ore până la întâlnirea cu liderii europeni / „O mare onoare pentru America!!!”

🚨 Donald Trump și Volodimir Zelenski, în Biroul Oval / Mai sunt 2 ore până la întâlnirea cu liderii europeni / „O mare onoare pentru America!!!”

Andrei Văcaru
18 aug. 2025, 15:14, Știri externe
Donald Trump și Volodimir Zelenski, în Biroul Oval / Mai sunt 2 ore până la întâlnirea cu liderii europeni / „O mare onoare pentru America!!!”
Actualizări
18:22

Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO

Guvernul de la Londra a părut să îl contrazică, luni, pe președintele SUA, Donald Trump, insistând pentru posibilitatea admiterii Ucrainei în NATO și pentru o ”pace corectă” cu Federația Rusă.

Sintagma ”pace corectă” semnalează diferențele de abordare între țările europene și Washington. Donald Trump propune, după summitul cu președintele rus, Vladimir Putin, un acord care ar însemna cedări teritoriale în favoarea Rusiei, garanții de securitate pentru Ucraina și imposibilitatea admiterii țării în NATO.

Sursa: profimedia images

17:52

Un nou mesaj de la Trump: Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina

Președintele american Donald Trump a trimis un nou mesaj înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri europeni. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina, a scris Trump, pe Truth Social.

Donald Trump i-a criticat pe cei care „habar n-au” și pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a rezolva criza ucraineană.

„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care chiar habar n-au, spunându-mi tot ce greșesc în legătură cu dezastrul Rusia/Ucraina, care este războiul somnorosului Joe Biden, nu al meu. Sunt aici doar să-l opresc, nu să-l continui. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să facă actualul dezastru R/U mai dificil de REPARAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali și foarte geloși, voi reuși – întotdeauna o fac!!!”, a scris liderul de la Casa Albă.

17:34

Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: Rusia poate fi forțată la pace doar prin forță

Înainte de a merge la Casa Albă, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina, la hotelul Hay-Adams, în apropierea Casei Albe.

Preşedintele ucrainean i-a mulţumit lui Kellogg pentru întâlnire într-o declaraţie publicată pe social media în care a spus: „Rusia poate fi forţată la pace doar prin forţă, iar preşedintele Trump are această forţă”.

„Am discutat despre situația de pe câmpul de luptă și despre capacitățile noastre diplomatice puternice – ale Ucrainei și ale întregii Europe, împreună cu America. Rusia poate fi forțată la pace doar prin forță, iar președintele Trump are această forță. Trebuie să facem totul corect pentru a realiza pacea”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

17:01

Ce va purta Zelenski în Biroul Oval

Axios scrie că Administrația americană i-a întrebat pe oficialii ucraineni dacă Volodimir Zelenski va purta un costum la întâlnirea cu Donald Trump din Biroul Oval.

Sursele au declarat că Zelenski se va prezenta la Casa Albă purtând aceeași jachetă neagră pe care a purtat-o la summitul NATO din Olanda din iunie.

„Va fi în stil costum, dar nu chiar un costum”, a spus una dintre surse, potrivit Axios.

Volodimir Zelenski / Summitul NATO 2025, Haga Sursa: profimedia images

Un consilier al lui Trump, parțial în glumă, a declarat pentru Axios că „ar fi un semn bun pentru lume” dacă Zelenski ar purta un costum luni, dar a adăugat:

„Nu ne așteptăm să o facă”.

Pe 28 februarie, felul în care s-a prezentat Zelenski în Biroul Oval a provocat vâlvă.

28 februarie, Casa Albă Sursa: profimedia images

Brian Glenn, corespondentul șef la Casa Albă pentru Real America’s Voice, l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în timpul întâlnirii din Biroul Oval.

Remarca sa a venit chiar înainte de un schimb de replici tensionat între liderul ucrainean și administrația Trump la Casa Albă.

Potrivit Axios, înainte de întâlnire, oficiali din anturajul lui Trump i-au cerut lui Zelenski să poarte un costum elegant pentru întâlnire, lucru pe care nu-l mai făcuse în public de la invazia Rusiei.

Zelenski a refuzat să facă acest lucru.

Tot Axios scrie că vicepreședintele Vance a fost mai deranjat decât Trump de aspectul și comportamentul lui Zelenski ultima dată. „Chestia cu cravata a fost o chestie a lui Vance prima dată când s-a întâmplat”.

16:56

Trump, înaintea întâlnirii: O mare onoare pentru America!!!

Președintele SUA, Donald Trump, a trimis un mesaj înainte de întâlnirile importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.

„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, acolo unde se va întâlni, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În cadrul întâlnirii de luni vor fi discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Alături de Zelenski, la Washington se mai află președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexandeer Stubb.

Întâlnirea de luni vine după ce liderii europeni s-au reunit duminică într-o videoconferință a „Coaliției de Voință”, la finalul căreia președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că „dacă arătăm astăzi slăbiciune în fața Rusiei, punem bazele unor noi conflicte”.

Care este programul discuțiilor de la Washington

Potrivit CNN, programul întâlnirilor este următorul:

  • 19:00, ora României: Liderii europeni ajung la Casa Albă
  • 20:00, ora României: Trump îl primește pe Volodimir Zelenski
  • 20:15, ora României: Întâlnire bilaterală Trump – Zelenski
  • 21:15, ora României: Trump îi primește pe liderii europeni
  • 22:00, ora României: Discuții multilaterale între Donald Trump și liderii europeni.

GÂNDUL va prezenta, în regim LIVE TEXT, evoluția discuțiilor de la Washington.

Ucraina nu ar urma să primească garanții privind aderarea la NATO

Donald Trump a declarat că președintele ucrainean poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”, dar că „Ucraina nu va intra în NATO” ca parte a unui acord de pace, amintește BBC.

Cu câteva ore înainte de a-l primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, Trump a mai spus că „nu va exista nicio recuperare” a peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Remarcile lui Trump vin după summitul său Vladimir Putin din Alaska. După ce a sosit în SUA, duminică seara, Zelenski și-a reiterat apelul pentru garanții de securitate din partea aliaților.

Un oficial american a declarat duminică seara că Putin a fost de acord cu un posibil pact de securitate similar NATO pentru Ucraina. Președintele rus s-a opus în mod constant ideii ca Ucraina să se alăture Alianței Nord-Atlantice, mai amintește sursa citată.

GÂNDUL prezintă minut cu minut desfășurarea evenimentelor

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu Trump OPRIREA războiului din Ucraina: „Sper că va obliga Rusia să încheie o pace adevărată”

Volodimir ZELENSKI și liderii europeni se întâlnesc cu Donald Trump, la Washington. Cu ce neclarități merge președintele Ucrainei la Casa Albă

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
18:23
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
VIDEO Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
18:21
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
EXTERNE TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
18:03
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
EXTERNE Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
17:59
Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
EXTERNE Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice
17:46
Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice
EXTERNE Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare
17:27
Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare
Mediafax
Președintele Nicușor Dan, în vizită la Roșia Montană
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Cercetătorii sunt derutați de un „mineral extraterestru” care se comportă într-un mod ciudat atunci când este încălzit
HOROSCOP Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
18:12
Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
DESTINAȚII Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
17:58
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
ACTUALITATE Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
17:56
Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
SPORT Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu
17:44
Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu
FOTO Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează
17:35
Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează
EXTERNE Keir Starmer speră că întâlnirea de la Washington DC va duce la încetarea războiului din Ucraina: „Toată lumea vrea să se încheie”
17:23
Keir Starmer speră că întâlnirea de la Washington DC va duce la încetarea războiului din Ucraina: „Toată lumea vrea să se încheie”