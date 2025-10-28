Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu

Premierul Ilie Bolojan i-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR. Întâlnirea a avut loc după ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment la care au participat cei doi înalți ierarhi.

„Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. O mare bucurie creștinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toții martori ai ceremoniei de sfințire a picturii Catedralei Naționale”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a mai transmis că Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, și prieten al poporului român și bun cunoscător al realităților din țara noastră ne-a vizitat țara de 11 ori.

„I-am transmis calde mulțumiri pentru că poartă în rugăciune și binecuvântări România. Am folosit prilejul întâlnirii noastre pentru a-mi exprima recunoștința față de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioșilor națiunii noastre. Catedrala Națională este nu doar un loc de regăsire, unitate și binecuvântare pentru credincioșii din România, dar și un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a mai spus premierul.

