Orădenii se pregătesc pentru a doua seară a festivalului organizat cu prilejul Zilei Orașului, sărbătorită în fiecare an la data de 12 octombrie. Festifall, evenimentul care marchează noua aniversare, are loc în municipiul Oradea în perioada 9-11 octombrie și include activități dedicate tuturor vârstelor. Punctul culminant al fiecăreia dintre cele trei zile sunt concertele oferite de unii dintre cei mai mari artiști români. Pentru toate aceste „distracții” pe care le oferă, conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității”, suma de 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local, la care se adaugă sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea, entitate care a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local. Mai mult decât atât, organizatorii cataloghează ediția din 2026 a Festifall drept „cea mai complexă de până acum”, nu doar prin numărul de scene amplasate, ci mai ales prin alocarea bugetară.

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2,47 milioane de lei, bani alocați din bugetul public pentru weekend-ul în care orădenii își sărbătoresc Ziua Orașului / „Este cea mai mare alocare bugetară”

Festifall este organizat de reprezentanții Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), denumirea juridică atribuită Visit Oradea, entitate care este finanțată, în principal, din bugetul local al municipiului.

Aceasta a fost înființată în anul 2015, în perioada în care fotoliul de primar era ocupat de actualul premier demis, Ilie Bolojan. Pe de altă parte, la acea vreme, edilul care conduce astăzi Primăria Oradea, liberalul Florin Alin Birta, era președintele CSM Oradea și se pregătea să devină viceprimar în timpul următorului mandat obținut de Ilie Bolojan. În 2026, Visit Oradea a primit 15,3 milioane de lei din partea municipalității – adică 78% din bugetul său total de 19,4 milioane de lei.

Alexandru Chira, directorul general Visit Oradea, a explicat că ediția din 2026 a Festifall este văzută drept „cea mai complexă” dintre cele organizate până acum, atât prin numărul de scene și activități la care publicul este invitat să participe, cât și prin resursele alocate din banii publici.

„Este cea mai complexă ediție de până acum, cu cele mai multe scene. Este cel mai amplu program pe care l-am construit și, totodată, cea mai mare alocare bugetară pentru Oradea Festifaal. Au lucrat, în diferite etape, aproximativ opt-nouă persoane, iar pregătirile pentru artiști au început încă din luna martie”, a declarat Alexandru Chira.

Concret, Primăria Oradea a alocat suma de 2,13 milioane de lei din bugetul local – cifră care reprezintă 86% din valoarea totală a investiției – în vreme ce Visit Oradea a „atras” sponsorizări de 346.000 de lei. Bugetul total pentru organizarea celor trei zile de Festifall 2026 a fost de 2.476.000 lei.

Activități pentru toate vârstele și concerte ale celor mai cunoscuți artiști / Celebrul Asaf Avidan, acum cetățean român, pe scenă la Festifall 2026

Evenimentul a debutat vineri, 9 octombrie, cu activități dedicate tuturor orădenilor. Au fost organizate ateliere de lucru pentru cei mici, spectacole oferite de diferiți artiști stradali, iar seara s-a încheiat cu concertul susținut de Alexandra Căpitănescu – artista care a dus România pe podium la ediția din acest an a concursului Eurovision – urmat de concertul formației Bosquito.

În cea de-a doua zi a festivalului, orădenii au fost invitați la parade și expoziții pe străzile orașului, la ateliere cercetărești pentru copii sau la sesiuni de yoga și pilates pentru adulți. Seara va culmina cu concertul susținuta de Horia Brenciu Orchestra, urmat de cel al cântăreței Mira.

În ultima dintre cele trei zile, participanții se vor putea bucura de spectacole susținute de artiști stradali, tururi ghidate care prezintă arta contemporană a Oradei sau de ateliere de joacă și creație pentru cei mici. Mai târziu, pe scena amplasată în Piața Unirii, vor urca, în ordine, Smiley, Andra și celebrul muzician israelian, Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Festifall se va încheia oficial duminică, 11 octombrie, cu un impresionant foc de artificii, care va începe la ora 22:50. Programul complet al tuturor activităților organizate este disponibil pe pagina de Facebook a evenimentului.