Viorel Cataramă explică ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să-și dorească să plece de la Palatul Victoria și să voteze Guvernul Niculescu: „PNL a ajuns la 10%”

Liberalul Viorel Cataramă susține că Ilie Bolojan a decis să facă un pas în spate și să susțină Guvernul Luca Niculescu după ce a constatat că liberalii au pierdut masiv din susținerea electoratului. Invitat în emisiune Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Cataramă spune că PNL „a ajuns spre 10%”. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Cataramă: „Bolojan a înțeles că trebuie să facă un pas în spate”

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Viorel Cataramă a fost întrebat cum a reușit Ilie Bolojan să se mențină atât de mult timp în funcția de premier interimar, deși Guvernul său a fost demis.

În opinia omului de afaceri, Bolojan a reușit să rămână la Palatul Victoria printr-o strategie bazată pe valorificarea greșelilor făcute de președintele Nicușor Dan și de celelalte partide.

„Mergând consecvent pe o linie politică și speculând toată neputința și toate greșelile făcute atât de președintele României, cât și de celelalte partide. Nimeni n-a spus că nu e un bun om politic, nimeni n-a spus lucrul ăsta, a speculat toate greșelile.

Iar acuma, când își de seama că PNL-ul a ajuns spre 10% datorită celor cinci luni de guvernare interimară, sigur că înțelege că trebuie să facă un pas în spate și să lase și pe alții mai fraieri”, a spus Cataramă.

Cataramă acuză că Bolojan a transformat PNL într-un partid „neomarxist – progresist”

Omul de afaceri critică și direcția ideologică în care Ilie Boloja ar fi dus Partidul Național Liberal. Cataramă precizează că liderul liberal a reușit să controleze partidul și să îi schimbe orientarea politică. Potrivit liberalului, social-democrații aveau la dispoziție două variante, însă s-au predat necondiționat.

„Domnul Bolojan a reușit să țină sub control PNL-ul, să-l transforme într-un partid pe față neomarxist – progresist și atunci jocurile politice s-au blocat. PSD-ul, în schimb, n-a putut, nici n-a vrut, nici n-a putut, nu e capabil, nu are potența necesară să se adapteze situațiilor de moment. Și atunci, în loc să adopte o hotărâre simplă, fie face guvern cu cei care au dărâmat Guvernul Bolojan, fie provoacă, împreună cu alte forțe politice, suspendarea președintelui pentru organizarea de alegeri anticipate. Astea erau cele două soluții la îndemâna PSD-ului”, a mai spus omul de afaceri.