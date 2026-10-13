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Victor Ponta salută eliberarea lui Călin Georgescu, după 14 zile în arestul preventiv

Victor Ponta salută eliberarea lui Călin Georgescu, după 14 zile în arestul preventiv
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Fostul premier Victor Ponta a salutat decizia Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Acesta afirmă că hotărârea este „absolut corectă, legală și rațională”.

„Salut această decizie absolut corectă, legală și rațională!
O decizie care îndreaptă un abuz evident comis anterior împotriva unui cetățean român și a principiilor democratice și ale statului de drept!
PS – sper ca, de acesta dată, sa nu vină iar un judecător #rezist de la Curtea de Apel Bucuresti ( instanța de la care anumiți judecatori îi apără constant pe Portocală, Uncheșelu si alți abuzatori și care mereu iau decizii in favoarea «călailor» si nu a victimelor)!”, a transmis Victor Ponta într-un mesaj postat pe Facebook.

Georgescu s-a aflat în arestul preventiv al Poliției Capitalei timp de 14 zile, după ce Curtea de Apel București a dispus, pe 29 septembrie, arestarea sa pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de presupuse acte de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Acuzațiile sunt cercetate de procurori, iar măsura preventivă nu reprezintă o constatare a vinovăției.

Victor Ponta consideră reținerea preventivă a lui Călin Georgescu drept un abuz

În mesajul publicat pe Facebook, Ponta a susținut că decizia instanței corectează ceea ce el consideră a fi un abuz și apără principiile democratice și statul de drept.

Totodată, fostul premier a criticat activitatea unor judecători de la Curtea de Apel București. El a făcut referire la magistrați pe care îi acuză că ar fi luat în mod repetat decizii favorabile unor persoane pe care le consideră responsabile de abuzuri și a afirmat că speră ca în acest caz să nu intervină din nou un judecător pe care l-a asociat mișcării „#rezist”.

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