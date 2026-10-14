Firma fratelui șefului Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) Mihai Daraban, Gabriel Daraban, ar fi cea aflată în centrul perchezițiilor DNA de la Constanța, în legătură cu presupuse fapte de înșelăciune și spălare a banilor, privind servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, informează pentru Gândul surse judiciare.

Acestea arată că societatea comercială percheziționată ar fi Global Defense Logistics SRL iar anchetatorii ar căuta documentele contabile din ultima perioadă a societății.

Aceleași surse susțin că percheziții ar avea loc și la domiciliul fratelui șefului CCIR, Gabriel Daraban, de unde ar urma să fie ridicate probe și aparatura electronică relevantă pentru o viitoare percheziție informatică.

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Sursele Gândul explică de asemenea și în ce ar consta faptele de înșelăciune care sunt cercetate în dosarul din România.

Concret, explică acestea, ar fi vizate contracte de „aprovizionare de materiale pentru navele NATO”. Este vorba de un anume tip de combustibili și alte necesitați și materiale pentru nave. Vorbim de ce necesare la bordul unei nave de acest gen”.

Legat de fapta de înșelăciune sursele noastre explică faptul că ar fi „vorba de facturi falsificate și de persoane juridice din Norvegia si Germania”.

”Urmare executării sumare sau neexecutării corecte a acestor contracte, sumele de bani sunt cosmetizate ulterior pentru a crea aparența de legalitate”, afirmă sursele Gândul.

Tot acestea precizează că în dosarul declanșat de DNA central ar fi vizate aproximativ trei persoane.

Percheziții la firma fratelui șefului CCIR

Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 3 locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).

Arestări în Norvegia

În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

Contextual

Firma administrată de fratele lui Mihai Daraban, Gabriel, a mai intrat în vizorul DNA la începutul anului 2025.

Astfel, S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., este urmărită penal pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcționar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcționar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi mențină asemenea avantaje în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale”).

Tot în acel caz sunt urmărite și două două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.

Mită pentru oficial străin

Anchetatorii DNA arătau public atunci că în cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.

Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială.

La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă.

Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi menţină avantajele în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale în cadrul contractelor încheiate.

În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți.

Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.

În prezentul dosar, procurorii anticorupție în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.) desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.

Cursa către Mykonos – Controversa publică

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și mai mulți politicieni și oameni de afaceri au călătorit spre insula Mykonos din Grecia la bordul unui avion privat, arată o anchetă făcută de jurnaliștii de la Newscenter.

Deplasarea a avut loc în ziua de 8 iulie și a fost achitată integral de Camera de Comerț și Industrie a României cu scopul declarat al unei întâlniri de afaceri. De precizat, însă, că nu a fost o deplasare din bani publici, ci una privată.

Acesta a subliniat că este o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat.

Mihai Daraban a mai explicat că utilizează de peste patru ani contracte-cadru pentru transport aerian încheiate cu operatori precum Toyo Aviation. În aceste situații, tariful este calculat în funcție de orele de zbor și rămâne același indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără costuri suplimentare.

Președintele Camerei de Comerț a României susține că nu a folosit bani din bugetul de stat pentru călătorie

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a confirmat plata cursei aeriene și a susținut că scopul a fost o întrevedere cu investitori din Statele Unite ale Americii. Acesta a menționat că prezența magistraților s-a bazat pe relații vechi de amiciție.

„Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la o deplasare externă efectuată la data de 8 iulie 2026. CCIR este o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat. Toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii.

Deplasarea la care se face referire a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, opțiune care a permis realizarea contactului direct într-un interval de timp redus.

CCIR utilizează de peste patru ani contracte-cadru de transport aerian încheiate cu operatorii, de genul Toyo Aviation, iar în aceste situații tariful se calculează pe ore de zbor și este identic indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără alte costuri suplimentare”, a susținut Mihai Daraban pentru Newscenter.

Mihai Dărăban: Există viață și în afara profesiei

Întrebat de G4Media despre prezența unui judecător al Curții Constituționale și a unui președinte de instanță într-un avion privat achitat de o entitate privată, alături de mai mulți oameni de afaceri, printre care și o persoană condamnată, Mihai Daraban a declarat că aceștia sunt prietenii săi și că „există viață și în afara profesiei”.

La rândul său, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a confirmat pentru G4Media că deplasarea a fost organizată și finanțată de Camera de Comerț a României, enititate care nu este finanțată din bani publici.

În ceea ce privește participarea lui Florin Manole la întâlnirea cu oamenii de afaceri americani, Mihai Daraban a explicat că aceștia au dorit să afle informații despre legislația muncii din România, nivelul taxelor, drepturile și protecția angajaților, dar și procedurile privind eventualele concedieri. Potrivit acestuia, experiența lui Manole ca fost ministru al Muncii i-a permis să ofere datele solicitate.

Avionul a decolat de pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu din București către destinația elenă. La bordul aeronavei s-au aflat treisprezece pasageri, printre care fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Petre-Florin Manole, senatorul UDMR István-Loránt Antal și oamenii de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv în trecut, Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru.

De asemenea, pe listă au figurat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Stelian Mîndrescu, și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.