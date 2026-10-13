Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților

Compania germană Rheinmetall a primit un colac de salvare de la Guvernul României, dă de înțeles Petrișor Peiu. Șeful senatorilor AUR dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan, prin care premierul interimar sare în ajutorul nemților.

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu scrie despre cum Rheinmetall s-a prăbușit pe bursă.

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Miliarde pentru nemți, tăieri pentru elevi și profesori

„Se pare că Rheinmetall, compania care a primit cadou aproape 6 miliarde de la guvernul României, nu prezintă niciun fel de credibilitate pe piața investițiilor, având o scădere a prețului acțiunilor cu 40% numai de la începutul acestui an!”, scrie Petrișor Peiu.

Mai departe, senatorul AUR explică în ce mod a fost ajutată compania germană de Guvernul PNL-USR:

„La începutul anului, odată cu împrumuturile luate din programul SAFE, România era în următoarea situație: avea un șantier naval, unde trebuia să construiască patru nave, care valorau 1 miliard de euro.

Guvernul Bolojan a procedat astfel – a contractat miliardul către Rheinmetall, care, din avansul primit, a cumpărat cu a șaptea parte din bani șantierul naval (n.r. – Șantierul Naval Mangalia), unde va face navele și va primi restul miliardului.

În tot acest timp, guvernul se laudă că reduce cheltuielile care i se par inutile, cum ar fi salariile profesorilor și bursele elevilor”.

Șantierul Naval Mangalia, „combinație” între Damen și Rheinmetall

Rheinmetall, gigantul german din industria de apărare, a cumpărat, pe 9 octombrie 2026, Șantierul Damen Mangalia pentru 138 de milioane de euro.

În luna aprilie a acestui an, șantierul a intrat în faliment, după ce – în iunie 2024 – intrase în insolvență. Creditorii au respins planul de reorganizare propus, iar Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea accelerată a activelor. Procedura de licitație a fost reluată de mai multe ori. Inițial, s-a plecat de la un preț de pornire de circa 184 de milioane de euro, numai că niciun cumpărător nu s-a arătat interesant. În astfel de condiții, pragul a fost redus la 75% din valoarea de piață, până la aproximativ 138 de milioane de euro. Reducerea de 46 de milioane i-a mulțumit pe nemții de Rheinmetall, iar aceștia sunt, acum, proprietarii Șantierului Naval Mangalia.

Statul român a pierdut orice fel de control asupra acestei societăți, care are o importanță strategică majoră pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice: