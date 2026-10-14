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Viorel Cataramă anunță planul aripii conservatoare din PNL de schimbare a lui Bolojan, după ce va fi învestit Guvernul Niculescu

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Unul dintre cei mai vechi lideri liberali, Viorel Cataramă, a declarat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că există un plan al aripii conservatoare din PNL de schimbare din funcția de premier a lui Ilie Bolojan, imediat după ce Guvernul Luca Niculescu va fi învestit

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Așadar, Ilie Bolojan și-ar putea pierde mandatul din fruntea PNL odată cu venirea la putere a echipei Luca Niculescu, a explicat Viorel Cataramă.

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Bolojan, amenințat de aripa conservatoare

După ce se înscăunează Guvernul (Niculescu), în PNL va începe din nou această dispută ideologică dintre conservatori și progresiști. Cu intenția de a-l da jos din fruntea PNL-ului pe Ilie Bolojan, care pierde atuul principal, poziția de prim ministru. Nu va mai putea să ofere nicio favoare, nicio sinecură. Și atunci sigur că oamenii care gândesc pe principii conservatoare vor acționa, a declarat Viorel Cataramă în studioul Gândul.

Premierul nu va fi uitat ușor

Cunoscutul om de afaceri a mai informat că în PNL există o tactică a obedienței față de președintele partidului. Iar ljberalii vor vota in corpore Executivul Niculescu, apoi vor trece în opoziție.

„Sunt convins că acest guvern va fi votat de liberali (…) Astăzi, PNL se încolonează spre opoziție”.

Din perspectiva politicianului, premierul demis va suporta mult timp efectele politicii sale de austeritate. „Nu se va uita curând cât rău a făcut Bolojan țării”.

PNL, somat să treacă în opoziție

Liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a băgat pe colegii de partid în ședință de urgență miercuri, 14 octombrie, pentru a confirma susținerea noului Guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu. Reacția liberalilor a venit la mai puțin de o zi de când surse de la Cotroceni au anunțat că președintele Nicușor Dan este pregătit să demareze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, a organizării alegerilor anticipate, dacă partidele nu reușesc să ajungă, până joi, la o înțelegere pentru susținerea noului Executiv.

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