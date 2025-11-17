Scenariu apocaliptic prezentat de Mediafax. Explozia navei de pe Dunăre ar echivala cu detonarea unei bombe nucleare

O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL – gaz petrolier lichefiat – a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre, în zona portului Izmail. În urma acestui incident, localitatea Plauru, aflată la nord de Tulcea, este evacuată.
Surse tehnice, consultate de Mediafax, estimează că energia chimică stocată în cele 4.000 de tone de GPL este echivalentă, teoretic, cu zeci de mii de tone de TNT.
GPL-ul reprezintă, în ultimă instanță, energie chimică stocată, iar 4.000 de tone de GPL înseamnă apeoximativ 1,8 × 10¹⁴ jouli.
Într-o traduce pe înțelesul tuturor, au precizat aceleași surse, asta înseamnă echivaletul a aproximativ 44.000 de tone TNT.
Dacă întreaga încărcătură ar putea exploda într-un mediu ideal (în sens tehnic), ar reprezenta de două-trei ori energia eliberată de bomba atomică de la Hiroshima.
În acest caz, un tanc de GPL poate ceda brusc, aruncând o minge de foc uriaşă, însoțită de o undă de șoc puternică și de fragmente metalice proiectate la mare distanţă.
De obicei, doar o mică parte din energia totală intră în unda de șoc, dar chiar și așa se poate ajunge la echivalente de câteva kilotone TNT, comparabile cu arme nucleare tactice, însă fără radiație.
Există și scenariul unui incendiu „simplu” de mare intensitate – gazul poate arde în mod continuu, fără explozie masivă, dar cu o flacără gigantică și cu o radiație termică capabilă să afecteze puternic zona din jur.
În scenariul cel mai grav, efectele pe ambele maluri ale Dunării ar putea include:
RECOMANDAREA AUTORULUI: