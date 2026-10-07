Pentru ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în toamna lui 2026, Asociația Energia Inteligentă (AEI) a realizat o reevaluare a estimărilor realizate în august 2026 ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și datorită previziunii prețului gazelor și a cursului valutar. Se estimează o creștere de aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA, față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025. Reperul central este +0,37lei/kWh.

Astfel, potrivit AEI, o ofertă suplimentară cu 0,37 lei/kWh – față de un preț mediu de 1,30 lei/kWh existent – ar face ca prețul mediu al ofertelor viitoare să ajungă la aproximativ 1,67 lei/kWh, adică +22%.

Analiza pornește de la compararea ofertelor concurențiale din toamna 2025 cu cele pentru următoarele 12 luni, în aceeași zonă de distribuți e, notează Dumitru Chisăliță, senior consultant in domeniul gazelor si al energiei si președintele Asociației Energia Inteligentă.

e, notează Dumitru Chisăliță, senior consultant in domeniul gazelor si al energiei si președintele Asociației Energia Inteligentă. Trebuie precizat că analiza nu folosește drept bază prețurile plafonate din prima jumătate a anului 2025.

Datele OPCOM confirmă scumpirea puternică a pieței spot, în august, media PZU a crescut de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026, iar în septembrie de la 506,05 la 917,36 lei/MWh.

Defalcarea estimării centrale

Toate contribuțiile din tabelul de mai jos sunt exprimate cu TVA, în lei/kWh facturat. Valorile reprezintă ipoteze de calcul, se precizează în analiza AEI.

Nu sunt componente publicate ale marjei furnizorilor.

Tarifele de rețea, se precizează în analiza AEI, s-au modificat în anul 2026. Dar impactul nu este identic în toate zonele.

De exemplu, tabelul Electrica Furnizare indică majorarea componentei de extragere din rețeaua de transport de la 33,03 la 36,45 lei/MWh. Contribuția totală de 20 lei/MWh folosită mai sus rămâne o ipoteză și trebuie înlocuită cu tarifele exacte ale zonei analizate.

Rezultatul pentru consumator: „O scumpire centrală de aproximativ 22%”

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh”, se arată în analiza realizată de AEI.

Primele de risc nu trebuie însumate automat. Dacă furnizorul cumpără deja un produs care îi acoperă profilul, dezechilibrele sau riscul valutar, contribuțiile respective se reduc.