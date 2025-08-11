🚨 Se ascut săbiile în Coaliție. Grindeanu le cere liderilor PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare/ „Atitudinea USR, lipsită de respect”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, spune că „nu se așteaptă la o decizie astăzi”, deoarece o eventuală ieșire de la guvernare ar însemna să fie convocat Consiliul Politic Național, forul statutar care are posibilitatea să ia o astfel de decizie.
„O să discutăm despre prezența noastră la guvernare, o să analizăm ce au realizat miniștrii noștri (…) Este o realitate faptul că în interiorul PSD au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare și modul în care reușim să transpunem în actul guvernamental obiectivele pe care le are Partidul Social-Democrat (…)Toate aceste aspecte au fost discutate în Partidul Social-Democrat, vor fi discutate și astăzi. Nu mă aștept la decizii astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această discuție astăzi”.
Cât despre „amenințările” social-democraților, Negrescu adaugă că „vor să fie consultați atunci când se iau decizii”.
„După cum vedeți, dezbaterea în interiorul Partidului Social Democrat este una deschisă, amplă, ceea ce arată că Partidul Social Democrat este un partid viu. De aceea mă aștept ca în săptămânile care urmează să continue acest dialog. O să vedem, evident, diferite voci care se exprimă. (…) Nimeni nu amenință cu nimic (în privința ieșirii de la guvernare – n.r.). Partidul Social Democrat a mers în fața românilor cerându-le votul pentru o serie de obiective și dorim ca aceste obiective să fie implementate în actul de guvernare. Noi avem o responsabilitate față de români, față de România și, în sensul acesta, vrem să fim consultați atunci când se iau decizii”.