Prima pagină » Știri » Se ascut săbiile în Coaliție. Grindeanu le cere liderilor PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare/ „Atitudinea USR, lipsită de respect”

🚨 Se ascut săbiile în Coaliție. Grindeanu le cere liderilor PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare/ „Atitudinea USR, lipsită de respect”

Cristina Corpaci
11 aug. 2025, 07:45, Știri
Se ascut săbiile în Coaliție. Grindeanu le cere liderilor PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare/ „Atitudinea USR, lipsită de respect”
Actualizări
11:56

SURSE: Nemulțumiri în PSD față de prioritizarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”

În ședința de luni se discută și măsurile cuprinse în pachetul 2 fiscal privind reforma administrației publice locale. Surse din interiorul PSD spun că primarii și șefii de CJ-uri sunt nemulțumiți de prioritizarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”, anunțate de premierul Ilie Bolojan.

11:16

Șoldan: Suntem într-o coaliție și trebuie să luăm o decizie împreună/ Zamfir: Atitudinea USR a fost lipsită de respect

„Sunt anumite decizii care au fost luate unilateral, cum ar fi primul pachet de măsuri fiscale”, spune Gheorghe Șoldan, vicepreședintele PSD și șeful CJ Suceava.

Și senatorul PSD Daniel Zamfir spune că există „o stare de nemulțumire” în rândul social-democraților, referitor la deciziile de guvernare care se iau în interiorul coaliției.

„PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile. Asta e să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulți decât PNL și USR la un loc. Așadar, nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare”, adaugă Zamfir.

Întrebat dacă ar fi fost mai liniște fără USR la guvernare, Zamfir spune că „personal, cred că da”.

„Cert este că atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită (…) Încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una, haideți să-i spun mai soft, lipsită de respect”.

11:07

Victor Negrescu: Nimeni nu amenință cu nimic

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, spune că „nu se așteaptă la o decizie astăzi”, deoarece o eventuală ieșire de la guvernare ar însemna să fie convocat Consiliul Politic Național, forul statutar care are posibilitatea să ia o astfel de decizie.

„O să discutăm despre prezența noastră la guvernare, o să analizăm ce au realizat miniștrii noștri (…) Este o realitate faptul că în interiorul PSD au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare și modul în care reușim să transpunem în actul guvernamental obiectivele pe care le are Partidul Social-Democrat (…)Toate aceste aspecte au fost discutate în Partidul Social-Democrat, vor fi discutate și astăzi. Nu mă aștept la decizii astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această discuție astăzi”.

Cât despre „amenințările” social-democraților, Negrescu adaugă că „vor să fie consultați atunci când se iau decizii”.

„După cum vedeți, dezbaterea în interiorul Partidului Social Democrat este una deschisă, amplă, ceea ce arată că Partidul Social Democrat este un partid viu. De aceea mă aștept ca în săptămânile care urmează să continue acest dialog. O să vedem, evident, diferite voci care se exprimă. (…) Nimeni nu amenință cu nimic (în privința ieșirii de la guvernare – n.r.). Partidul Social Democrat a mers în fața românilor cerându-le votul pentru o serie de obiective și dorim ca aceste obiective să fie implementate în actul de guvernare. Noi avem o responsabilitate față de români, față de România și, în sensul acesta, vrem să fim consultați atunci când se iau decizii”.

10:19

Dan Nica: PSD nu caută niciun pretext

Europarlamentarul Dan Nica spune, înaintea ședinței PSD, că social-democrații „nu caută niciun pretext” pentru ieșirea de la guvernare.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a convocat luni pe social-democrați într-o ședință pentru a analiza situația apărută în interiorul coaliției de guvernare, după ce USR s-a opus instituirii zilei de doliu național la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. O ședință a coaliției în care trebuia definitivat al doilea pachet de măsuri fiscale a fost amânată. Între timp, deputatul PSD Marius Budăi a cerut ca în cazul în care A7 și A8 vor fi sistate, să fie depusă și votată moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan.

Se ascut săbiile în Coaliție, după pachetul 2 al măsurilor fiscale și după ce USR s-a opus total pentru instituirea zilei de doliu național.

O ședință a coaliției de guvernare a fost amânată zilele trecute pe fondul nemulțumirii PSD privind decizia USR de a nu participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, formațiunea nefiind de acord nici cu instituirea zilei de doliu național.

Liderii coaliției urmau să definitiveze pachetul 2 de măsuri fiscale și să identifice investițiile care mai pot fi continuate anul acesta prin Programul Anghel Saligny.

Acest pachet ar urma să cuprindă și reforma companiilor de stat, propuneri pentru combaterea evaziunii fiscale și eficientizarea activității ANAF, pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Marius Budăi, invitație la moțiune de cenzură

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și actual deputat al PSD, amenință Guvernul Bolojan cu moțiune de cenzură. Totul a pornit ca urmare a faptului că lucrările pe A7 și A8 ar putea fi sistate.

„În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:
1. să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră;
2. ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8;
și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit,
3. să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!”, spune Budăi.
VĂ RECOMANDĂM ȘI:
Mediafax
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
SMS-ul pe care îl vor primi toți românii. Confirmarea, obligatorie
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Președintele României, Nicușor Dan, dovadă de omenie și dedicare față de familie! Ce a făcut acesta, în weekend? "Mai avem puțin, vezi?"
RadioImpuls
Sărbătoare mare pe 11 august 2025, în CALENDARUL ORTODOX. Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre. Rugăciunea pe care e bine să o citească pentru curățirea gândurilor și liniște sufletească
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Gestul simplu care ajută sănătatea inimii după menopauză
POLITICĂ Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
12:03
Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
POLITICĂ Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
11:53
Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
VIDEO Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
11:50
Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
ULTIMA ORĂ Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
11:48
Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
VIDEO Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
11:32
Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
EXTERNE JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
11:21
JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
ACTUALITATE Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
SPORT Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
VIDEO Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
ACTUALITATE Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
ACTUALITATE ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța
ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța