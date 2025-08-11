🚨 Se ascut săbiile în Coaliție. Grindeanu le cere liderilor PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare/ „Atitudinea USR, lipsită de respect”

11:16

„Sunt anumite decizii care au fost luate unilateral, cum ar fi primul pachet de măsuri fiscale”, spune Gheorghe Șoldan, vicepreședintele PSD și șeful CJ Suceava.

Și senatorul PSD Daniel Zamfir spune că există „o stare de nemulțumire” în rândul social-democraților, referitor la deciziile de guvernare care se iau în interiorul coaliției.

„PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile. Asta e să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulți decât PNL și USR la un loc. Așadar, nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare”, adaugă Zamfir.

Întrebat dacă ar fi fost mai liniște fără USR la guvernare, Zamfir spune că „personal, cred că da”.