Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp

Vicepremierul Tánczos Barna, întrebat, la Digi 24, dacă a existat o tentativă de negociere cu Comisia Europeană pentru amânarea jalonului legat de pensiile magistraților, care expiră pe 28 noiembrie, vicepremierul a răspuns: „A existat și va exista probabil, dar nu mai avem când să amânăm”.

Fostul ministru de Finanțe a explicat că vorbim despre o pierdere de 7 miliarde de euro din bugetul țării. „A existat o negociere și va exista, dar nu mai avem când să amânăm pentru că avem mai puțin de un an de zile pentru a termina PNRR-ul. Și așa am pierdut 7 miliarde de euro din bugetul României este o sumă colosală. În spatele acelei sume au fost mii poate zeci de mii de proiecte care au rămas fără finanțare. Bine unele nu au fost începute, au fost întârziate. Este vina celor care au avut contractele de finanțare și nu au lansat licitațiile, n-au început lucrările, nu au finalizat proiectele”, a spus vicepremierul la Digi 24.

„Totuși un minus de 7 miliarde din buget și unele proiecte vor fi aruncate la coș, pentru că în perioada următoare nu văd din ce să suplinim acea nevoie de finanțare”, a mai spus Tánczos Barna.

Președintele susține reforma în cazul pensiilor magistraților

Într-un interviu pentru publicația „Cotidianul”, preşedintele Nicuşor Dan a spus că vârsta de pensionare trebuie să crească în cazul magistraţilor.

E absolut necesar ca pensiile să scadă față de acest moment. Acum sunt 100% din ultimul salariu și este o invitație pentru cine a ajuns la 48 de ani – 50 de ani să iasă la pensie. E absolut necesar ca această lege să treacă și de-aia nici referendumul nu are ce să spună. Vârsta de pensionare, de asemenea, trebuie să crească. Discuția este până la 65 de ani, în ce ritm să se întâmple lucrul ăsta. Eu am spus 15 ani, în sensul că pentru fiecare an pe care îl mai ai până la pensie, pe legea actuală, dacă mai ai șapte ani să faci 14. Guvernul Bolojan zice că pentru fiecare an să faci un an și jumătate. Din nou, nu este o diferență așa de mare, a declarat președintele.

