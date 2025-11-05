Prima pagină » Știri » Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj

Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj

Cristina Corpaci
05 nov. 2025, 13:07, Știri
Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
FOTO - Captură video

Victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit votului dat în Camera Deputaților.

Deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, a declarat că este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor şi să înceapă o viaţă nouă în siguranţă, pentru că libertatea nu trebuie plătită”.

„De prea multe ori, victimele violenţei domestice rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse. Taxele, lipsa unui venit stabil, dependenţa economică – toate acestea devin obstacole în calea unei decizii vitale. Prin această modificare, statul transmite un mesaj clar: o femeie nu trebuie să plătească pentru dreptul de a fi liberă”,  a mai precizat Gorghiu.

Proiectul completează articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o prevedere expresă pentru victimele definite de Legea nr. 211/2004 privind protecţia victimelor infracţiunilor.

Măsura a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social (CES), şi a fost susţinută prin raport comun favorabil al Comisiei juridice şi al Comisiei parlamentare pentru combaterea violenţei domestice.

