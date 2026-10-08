Ceartă în platoul Gândul pe cine are liderul de partid mai tare. Cezar Drăgoescu (USR) și Rareș Hopincă (PSD), atacuri în rafală

Ceartă în platoul Gândul între Cezar Drăgoescu (USR) și Rareș Hopincă (PSD). Cei doi politicieni au adus acuze lui Sorin Grindeanu și lui Dominic Fritz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.



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Rareș Hopincă: „Ori intrăm la guvernare, ori nu intrăm”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Rareș Hopincă susține că PSD-ul este un partid responsabil, la fel cum este și PNL-ul. Acesta critică, totuși, refuzul lui Bolojan de a participa în Guvernul Niculescu. Liderul PSD Sector 2 spune că Bolojan fuge de responsabilitate.

„Totuși, suntem partide responsabile, inclusiv Partidul Național Liberal. A pasa cartoful fierbinte către un guvern cu o noțiune abstractă, un guvern tehnocrat sau un guvern jumătate tehnocrat, jumătate compus din PSD, cum ar vrea cu siguranță domnul Bolojan, nu e o soluție. E, de fapt, o încercare de a fugi de responsabilitate. Este evident că nu putem accepta așa ceva. Ori intrăm la guvernare, ori nu intrăm.”, afirmă Rareș Hopincă, liderul PSD Sector 2.

Scandal în platoul Gândul. Cine are lider de partid mai tare?

În aceeași emisiune, Cezar Drăgoescu începe prin a spune că Grindeanu nu a exclus varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Acesta l-a acuzat, apoi, pe Rareș Hopincă de „nerușinare” și l-a numit pe Sorin Grindeanu „păcălici în fruntea partidului”.

„Atunci când a fost întrebat Sorin Grindeanu dacă exclude o variantă de guvern minoritar PNL-USR-UDMR, a zis că poate să fie o variantă. Sincer, mie mi-e rușine de rușinea domnului Hopincă, de care știu că este un om serios. Eu nu știu cum nu vă e rușine cu un asemenea păcălici în fruntea partidului.”, menționează Cezar Drăgoescu, deputat USR.

Ca răspuns la declarațiile deputatului USR, Hopincă l-a atacat pe Fritz și l-a acuzat pe Cezar Drăgoescu că are „colegi penali pe care îi slujește”.

„Haideți să păstrăm totuși un ton. Până una-alta, sunteți condus de un cetățean condamnat în justiție. Aveți colegi penali pe care îi slujiți. Vă rog să fiți politicos.”, răspunde Hopincă.

Cezar Drăgoescu: „Sorin Grindeanu fuge de responsabilitate și de asumarea unei guvernări”

Deputatul USR a criticat modul în care Sorin Grindeanu a guvernat Partidul Social Democrat. Acesta susține că liderul PSD a scos partidul de la guvernare acum 6 luni, ca astăzi să fie dispus să voteze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Drăgoescu îl acuză pe Grindeanu că „fuge de responsabilitate” și că nu își asumă guvernarea țării.

„Omul acesta, președintele dumneavoastră, Sorin Grindeanu, v-a scos acum șase luni de la guvernare, a dărâmat Guvernul din care făceați parte, pentru că astăzi să fie dispus să voteze un guvern din care nu face parte, un guvern PNL-USR-UDMR, doar pentru că fuge de responsabilitate și de asumarea unei guvernări. Acum șase luni, Bolojan nu era bun, dar acum președintele PSD se adresează președintelui PNL, adică lui Ilie Bolojan, și îi spune: hai și tu la guvernare, îmi pare rău, era mai bine cu tine…”, spune Drăgoescu.

„Ne spuneți de șase luni, domnul Hopincă, că veniți la guvernare și o să curgă laptele și mierea. Vrem să vă vedem în acțiune. Succes!”

Cezar Drăgoescu precizează că PNL oferă votul guvernului Luca Niculescu așa că PSD-ul ar trebui să meargă să guverneze țara. Acesta susține că social democrații s-au lăudat că „o să curgă lapte și miere”, așa că acum așteaptă și rezultate. Deputatul USR ironizează sintagma „majoritate asumată” folosită de Sorin Grindeanu în apelul său către PNL și UDMR.

„Este prima dată când aud noțiunea asta de majoritate asumată. Ce e asta, domnule? Ori e majoritate, ori e minoritate. Ce e majoritate asumată? Ați pus un guvern PSD, Luca Niculescu, are votul PNL. La revedere! Luați majoritatea și duceți-o unde vreți. Ne spuneți de șase luni, domnul Hopincă, că veniți la guvernare și o să curgă laptele și mierea. Vrem să vă vedem în acțiune. Succes!”, adaugă deputatul USR.

Ce a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu Luca Niculescu?

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD.

„Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.”, a susținut liderul PNL.

Sorin Grindeanu vrea să guverneze cu PNL și UDMR în Guvernul Niculescu

Primul partid cu care a discutat Luca Niculescu a fost PSD. Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediu. Liderul social-democraților a transmis că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.