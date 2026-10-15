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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 15 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Negoiță, dezvăluiri despre guvernul Niculescu. Capcana care i-a lăsat pe unii cu buza umflată

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 15 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Negoiță, dezvăluiri despre guvernul Niculescu. Capcana care i-a lăsat pe unii cu buza umflată
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vorbește despre problemele din administrația locală, efectele măsurilor de austeritate și tensiunile politice care zguduie România. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

De ce sunt primarii nemulțumiți de efectele măsurile luate de Bolojan? Ce se întâmplă cu investițiile locale, proiectele prin „Anghel Saligny” și banii destinați primăriilor? Cine suportă costurile austerității.

Tensiunile din PNL înainte de votul de învestitură. Cine negociază, de fapt, puterea în noua formulă de guvernare? De ce nu a mai ajuns Ponta ministru în noul guvern?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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