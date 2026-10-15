Negoiță susține că PSD trebuie să continue reformele lui Bolojan, altfel riscă să nu mai fie în Parlament

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3 București, avertizează că Partidul Social Democrat riscă să nu mai fie în Parlament dacă abandonează reformele cu privire la administrația publică, reducerea cheltuielilor statului și reorganizarea companiilor de stat începute de Bolojan. Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 dintre cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Robert Negoiță spune că oprirea măsurilor începute de premierul demis pune în pericol viitorul PSD

Robert Negoiță a afirmat că, înainte de a fi înlăturat, Ilie Bolojan începuse să promoveze reforme și părea hotărât să continue în această direcție. Edilul a avertizat că, dacă PSD nu continuă procesul de reformă, partidul riscă să nu mai intre în Parlament.

„Când a fost dat jos Bolojan, se apucase de niște reforme. Senzația a fost că își dorește acest lucru și că a demarat procesul în direcția reformelor. Eu vă spun că, dacă nu se merge pe drumul acesta, PSD riscă să nu mai fie partid parlamentar”, a menționat edilul.

Robert Negoiță sugerează că Nicușor Dan ar fi negociat în culise până la conturarea unei formule politice agreate

Edilul Robert Negoiță afirmă că este mai optimist ca niciodată în privința situației politice și a sugerat că președintele ar putea urmări obținerea unui al doilea mandat. Acesta a afirmat că este posibil să fi avut loc negocieri până la stabilirea unei formule agreate, după care președintele ar fi preluat inițiativa politică.

„Știți de ce sunt mai optimist ca niciodată? Aici nu este vorba doar de PSD. Este vorba și de președinte. Nu cred că nu își dorește al doilea mandat. Este posibil să fi existat câteva negocieri până să se ajungă la o formulă agreată, iar după ce s-a ajuns la aceasta, președintele să se așeze la pian”, aspus Robert Negoiță, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Negoiță: Echipa guvernamentală trebuie să caute sprijinul cetățenilor în lipsa unei majorități clare

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că, în lipsa susținerii politice, o echipă vulnerabilă la guvernare ar trebui să caute sprijinul populației prin reformele pe care le promovează. Acesta a susținut că există susținere populară pentru reforme.

„Eu, dacă ar fi să fac parte din echipa asta, așa vulnerabilă cum este, aș naviga în ape tulburi, așa cum sunt ele, fiind convins că, atâta vreme cât nu am susținere politică, trebuie să fac cumva să am susținere populară. Susținerea populară în direcția reformelor o avem”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Reforma administrației locale a vizat reducerea a peste 13.000 de posturi ocupate

Pachetul de reorganizare promovat de premierul demis Ilie Bolojan a urmărit eficientizarea cheltuielilor publice și reducerea aparatului bugetar. Propunerile legislative au vizat o scădere efectivă de 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală, echivalentul a aproximativ 13.100 de funcții.

În total, în primării și consilii județene erau ocupate 127.500 de posturi dintr-o schemă prevăzută de 158.500 de poziții, dintr-un plafon legal maxim de 180.000 la nivel național. Totodată, blocarea reformelor structurale și a jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a pus în pericol accesul României la tranșe de fonduri europene în valoare de 600 de milioane de euro.

Luca Niculescu a depus lista miniștrilor la Parlament

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat la funcția de prim-ministru pe 6 octombrie. Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a primit misiunea de a forma un nou Guvern, după ce Parlamentul a respins formula guvernamentală propusă anterior.

Joi, 15 octombrie, premierul desemnat a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Cabinetul propus are 17 membri, dintre care 11 sunt susținuți de PSD, iar șase sunt independenți. Urmează ca Parlamentul să stabilească calendarul audierilor în comisiile de specialitate și al votului de învestitură.

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu: