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Andrei Baciu anunță că ONU va organiza un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României

Andrei Baciu anunță că ONU va organiza un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României
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ONU va organiza un program de formare dedicat AI pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României, anunță deputatul Andrei Baciu.

„Organizația Națiunilor Unite va organiza un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României.

Inițiativa pe care am demarat-o acum jumătate de an a primit zilele acestea aprobarea finală a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.
Programul, organizat de Organizația Națiunilor Unite, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), se va adresa atât parlamentarilor, cât și personalului parlamentar și va oferi instrumentele necesare pentru înțelegerea oportunităților, riscurilor și implicațiilor inteligenței artificiale. Programul se va desfășura în perioada 10–12 noiembrie și va fi susținut de doi experți ONU în domeniul AI, din New York și Singapore, care se vor deplasa la București.
Este deja clar că nu putem legifera responsabil o tehnologie pe care nu o înțelegem suficient.
Aceasta este ideea de la care am pornit atunci când am inițiat discuțiile cu reprezentanții ONU și ai UNDP la New York și Geneva. Mă bucur că aceste discuții se transformă acum într-un proiect concret și benefic pentru România.
Programul va aborda, într-o manieră practică:
– modul în care funcționează inteligența artificială;
– oportunitățile și riscurile asociate utilizării sale;
– implicațiile etice și de securitate;
– reglementarea și supravegherea sistemelor de AI;
– rolul parlamentelor în adoptarea unor politici publice responsabile.
Cam toată lumea discută acum despre AI. Pentru mine, însă, diferența este dată mereu de acțiune și rezultate. Și aici întrebarea esențială este: ce putem face, în mod real, pentru ca România să fie mai bine pregătită pentru era AI?
Inteligența artificială transformă deja lumea cu totul. Sunt experți care compară această transformare cu cea produsă de electricitate asupra omenirii. AI a transformat deja societatea, economia, piața muncii și modul în care elaborăm politicile publice. Transformarea este atât de profundă, încât vom discuta despre o eră pre-AI și o eră post-AI, în care am intrat deja.
Suntem, astfel, cu toții parte a generației care va face această tranziție.
Regulile care vor guverna societatea de mâine se scriu acum. De aceea, este necesar să avem o înțelegere cât mai bună a tuturor acestor implicații.
Acest program de formare va contribui la o mai bună înțelegere, astfel încât să oferim toate șansele unei societăți de mâine care utilizează AI în mod etic și responsabil.
Le mulțumesc conducerilor celor două Camere și colegilor din Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului pentru susținerea acestei inițiative. Le mulțumesc, de asemenea, lui Amandeep Singh Gill, secretar general adjunct al ONU și trimis special pentru tehnologiile digitale și emergente, și lui Robert Opp, director pentru transformare digitală și director al Digital, AI and Innovation Hub din cadrul United Nations Development Programme – UNDP.
Acesta este un prim pas serios pe care îl facem. Următorul pas firesc pentru creșterea capacității instituționale este înființarea unei comisii pentru AI, care să poată dobândi, în primul rând, expertiză și apoi capacitatea de analiză rapidă a întregului proces legislativ pentru care este responsabil Parlamentul României. Am propus deja oficial acest demers.

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