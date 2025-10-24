Ce mai inventează chinezii? Pentru că nu mai fac față cu traficul, dezvoltă dispozitive personale de zbor

Blocajele din trafic au devenit atât de severe în marile orașe chineze, încât autoritățile și mediul academic au decis că soluțiile clasice — drumuri, pasarele și autostrăzi suspendate — nu mai sunt suficiente. China trece acum la nivelul următor: transportul personal aerian.

Universitatea Zhenjiang a dezvoltat un astfel de aparat de zbor individual, capabil să atingă viteze impresionante de până la 100 de kilometri pe oră, la altitudini ce pot urca până la 1.500 de metri.

Tehnologia folosită este similară celei a dronelor electrice, însă cu sisteme avansate de stabilizare și pilot automat, astfel încât utilizatorul nu are nevoie de experiență de pilotaj. Practic, orice persoană ar putea decola direct din apropierea locuinței și ajunge la serviciu prin aer, evitând complet aglomerația rutieră.

China mizează pe ideea că soluția la blocajele urbane nu mai poate fi găsită la nivelul solului, ci în spațiul aerian. Mobilitatea verticală devine noua strategie națională, iar aparatul dezvoltat la Zhenjiang ar putea fi primul pas către o rețea aeriană dedicată navetiștilor. Dacă aceste dispozitive vor fi adoptate pe scară largă, ele ar putea transforma radical transportul urban. Înlocuiesc mașina personală cu un vehicul zburător electric, silențios și ecologic.

Ceea ce până ieri părea science-fiction începe să devină realitate. China se pregătește să mute traficul din stradă în aer, accelerând către un viitor în care cerul devine noua autostradă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

China și Rusia au început un război sexual împotriva SUA. Spioane antrenate se căsătoresc cu IT-iști americani pentru a extrage informații secrete

Trump și Xi se vor întâlni pe 30 octombrie în Coreea de Sud