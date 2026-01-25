Ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul, iar dispozitivul devine zgomotos? Ce trebuie să faci

Ți s-a întâmplat vreodată să ți se supraîncălzească telefonul sau laptopul, iar dispozitivul să devină zgomotos? În aceste cazuri, dispozitivul poate chiar să înceapă să funcționeze mai greu. Iată ce ar trebui să faci într-un astfel de caz.

Există situații în care telefonul sau laptopul poate ajunge până în punctul de supraîncălzire, iar dispozitivul ar putea să funcționeze mai greu. De altfel, laptopul ar putea deveni zgomotos. Totuși, aceste situații nu sunt cauzate de vârsta dispozitivului și nici de specificațiile sale.

Ce să faci dacă ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul?

Specialiștii susțin faptul că atunci când dispozitivele moderne se încing, încep, de fapt, să își pună singure „frână” și să își reducă performanța. Deși ar putea să pară că au un consum al bateriei mai mare și ar putea părea că sunt „obosite”, realitatea este cu totul diferită.

În condițiile în care telefonul ți se supraîncălzește, nu trebuie să îl pui la încărcat și nici să îl lași în soare sau pe bordul mașinii. De asemenea, nu trebuie pus nici în frigider sau pe gheață.

În condițiile în care laptopul ți se supraîncălzește, ar fi ideal să nu fie utilizat în pat, pe genunchi și nici pe canapea. De asemenea, laptopul nu trebuie să fie acoperit.

Supraîncălzirea apare atunci când aplicațiile sunt prost optimizate și există un multitasking excesiv. De asemenea, utilizarea intensă într-un mediu cald și rularea jocurilor și a filmelor la o rezoluție mare pot să supraîncălzească dispozitivul. Alte cauze reprezintă praful acumulat în dispozitiv (îndeosebi în zona ventilatorului), precum și încărcarea rapidă într-un mediu cald, arată Antena3.ro.

