Vești proaste pentru fanii „Prințului Persiei”: De ce a fost anulată versiunea remasterizată, așteptată de 6 ani

Ubisoft, cunoscut pentru jocuri populare ca „Assassin’s Creed”, „Far Cry”, „Rainbow Six”, „Watch Dogs” și „The Crew”, a anunțat anularea a șase jocuri video. Printre care și mult așteptata versiune remasterizată a popularului joc video „Prince of Persia: The Sands of Time”, chiar la puțin timp după ce atenția lumii a fost captată asupra protestelor din Iran și Războiului de 12 zile cu Israel.

„Prince of Persia: The Sands of Time” a a fost primul joc produs de compania franceză Ubisoft din istoria unei francize care a debutat în 1989. Numai în Europa s-a vândut în 1,1 milioane de exemplare în februarie 2004. Jocul urmărește povestea unui prinț anonim al cărui tată jefuiește un oraș antic la instigarea unui vizir trădător.

În timpul atacului, prințul obține un artefact numit Pumnalul Timpului, în timp ce armata tatălui său capturează o clepsidră care conține misterioasele „Nisipuri ale Timpului”. În 2010, Walt Disney a lansat în cinematografe un film cu o poveste inspirată după jocul video din 2003.

Mecanicile motorului grafic Jade au stat la baza îndelungatei francize Asssassin’s Creed care va aniversa cât de curând două decenii prin lansarea unui nou titlu inedit. Însă, compania franceză trece printr-o perioadă dificilă după ce a luat decizia de a închide studiouri și de a concedia mulți angajați. Multe jocuri au fost amânate.

Versiunea cu grafica refăcută a jocului din 2003 nu a fost prea bine primită

Anunțat din 2020 și prezentat într-un trailer în plină pandemie de coronavirus, când PlayStation 5 și Xbox Series X și S nu erau încă lansate, jocul cu grafica refăcută nu prea a fost bine perceput de fani. Mulți jucători s-au plâns că jocul refăcut avea o grafică „mai urâtă” decât varianta originală din 2003.

Dezvoltat de studiourile Ubisoft Pune și Ubisoft Mumbai, jocul era programat să fie lansat în 21 ianuarie 2021. Din 2022, Ubisoft Montreal a preluat dezvoltarea jocului, amânat pentru anii 2025-2026. În 2024, Ubisoft a lansat „Prince of Persia: The Lost Crown”, un joc cu grafică 2.5D side-scrolling care s-a vândut în 1,5 milioane de exemplare și care a atras 3 milioane de jucători până la finalul anului 2025.

„Prince of Persia: The Sands of Time Remake” a fost anulat alături de alte trei titluri pentru telefoanele mobile. Compania a anunțat că va aloca timp suplimentar pentru dezvoltarea a șapte jocuri, pentru a se asigura că vor îndeplini standardele de calitate cerute de jucători.

S-a terminat cu „Prince of Persia”? Care este starea celorlalte francize?

Pe 23 ianuarie 2026, la șase ani de la prezentarea trailerului, Ubisoft a anulat jocul „Prince of Persia The Sands of Time Remake”. În plus, studiourile de jocuri mobile Halifax și studioul din Stockholm au fost închise. Sunt anunțate restructurări și la studiourile din Abu Dhabi, RedLynx și Massive Entertainment.

Jocurile video care erau planificate pentru anul fiscal 2026 au fost amânate pentru anul fiscal 2027, inclusiv versiunea refăcută grafic a „Assassin’s Creed Black Flag” din 2013, un joc video inspirat după istoria Epocii de Aur a Piraților din Caraibe. În ciuda temerilor unor fani că ar putea avea aceeași soartă ca „Prince of Persia Remake”, proiectul ar fi fost cel puțin întârziat, nu abandonat complet, scrie CANCAN,

Compania trece prin momente dificile

În noiembrie 2025, Ubisoft a anunțat un acord cu Tencent pentru crearea unui nou studio, Vintage Studios, care se va concentra pe francizele cele mai bine vândute: „Assassin’s Creed”, „Far Cry” și „Tom Clancy’s Rainbow Six”. În plus, Marc-Alexis Côté, fostul manager al întregii francize Assassin’s Creed, a dat în judecată Ubisoft pentru 1,3 milioane de dolari.

Ubisoft a anunțat între timp un teaser postat pe rețelele de socializare, că va actualiza trei dintre jocurile Far Cry mai vechi pentru a rula la un framerate de 60 de cadre pe secundă pe consolele de generație actuală. Următorul joc din franciza „Assassin’s Creed” are povestea amplasată în Sfântul Imperiu Roman, pe durata vânătoarei de vrăjitoare din secolul al 15-lea. Nu se cunosc alte detalii.

