Prima pagină » Știri externe » Vești proaste pentru fanii „Prințului Persiei”: De ce a fost anulată versiunea remasterizată, așteptată de 6 ani

Vești proaste pentru fanii „Prințului Persiei”: De ce a fost anulată versiunea remasterizată, așteptată de 6 ani

24 ian. 2026, 00:46, Știri externe
Vești proaste pentru fanii „Prințului Persiei”: De ce a fost anulată versiunea remasterizată, așteptată de 6 ani

Ubisoft, cunoscut pentru jocuri populare ca „Assassin’s Creed”, „Far Cry”, „Rainbow Six”, „Watch Dogs” și „The Crew”, a anunțat anularea a șase jocuri video. Printre care și mult așteptata versiune remasterizată a popularului joc video „Prince of Persia: The Sands of Time”, chiar la puțin timp după ce atenția lumii a fost captată asupra protestelor din Iran și Războiului de 12 zile cu Israel. 

„Prince of Persia: The Sands of Time” a a fost primul joc produs de compania franceză Ubisoft din istoria unei francize care a debutat în 1989. Numai în Europa s-a vândut în 1,1 milioane de exemplare în februarie 2004.  Jocul urmărește povestea unui prinț anonim al cărui tată jefuiește un oraș antic la instigarea unui vizir trădător.

În timpul atacului, prințul obține un artefact numit Pumnalul Timpului, în timp ce armata tatălui său capturează o clepsidră care conține misterioasele „Nisipuri ale Timpului”.  În 2010,  Walt Disney a lansat în cinematografe un film cu o poveste inspirată după jocul video din 2003.

Mecanicile motorului grafic Jade au stat la baza îndelungatei francize Asssassin’s Creed care va aniversa cât de curând două decenii prin lansarea unui nou titlu inedit. Însă, compania franceză trece printr-o perioadă dificilă după ce a luat decizia de a închide studiouri și de a concedia mulți angajați.  Multe jocuri au fost amânate.

Versiunea cu grafica refăcută a jocului din 2003 nu a fost prea bine primită

Anunțat din 2020 și prezentat într-un trailer în plină pandemie de coronavirus, când PlayStation 5  și Xbox Series X și S nu erau încă lansate, jocul cu grafica refăcută nu prea a fost bine perceput de fani. Mulți jucători s-au plâns că jocul refăcut avea o grafică „mai urâtă” decât varianta originală din 2003.

Dezvoltat de studiourile Ubisoft Pune și Ubisoft Mumbai,  jocul era programat să fie lansat în 21 ianuarie 2021. Din 2022, Ubisoft Montreal a preluat dezvoltarea jocului, amânat pentru anii 2025-2026. În 2024, Ubisoft a lansat „Prince of Persia: The Lost Crown”, un joc cu grafică 2.5D side-scrolling care s-a vândut în 1,5 milioane de exemplare și care a atras 3 milioane de jucători până la finalul anului 2025.

„Prince of Persia: The Sands of Time Remake” a fost anulat alături de alte trei titluri pentru telefoanele mobile. Compania a anunțat că va aloca timp suplimentar pentru dezvoltarea a șapte jocuri, pentru a se asigura că vor îndeplini standardele de calitate cerute de jucători.

S-a terminat cu „Prince of Persia”? Care este starea celorlalte francize?

Pe 23 ianuarie 2026, la șase ani de la prezentarea trailerului, Ubisoft a anulat jocul „Prince of Persia The Sands of Time Remake”.  În plus, studiourile de jocuri mobile Halifax și studioul din Stockholm au fost închise. Sunt anunțate restructurări și la studiourile din Abu Dhabi, RedLynx și Massive Entertainment.

Jocurile video care erau planificate pentru anul fiscal 2026 au fost amânate pentru anul fiscal 2027, inclusiv versiunea refăcută grafic a „Assassin’s Creed Black Flag” din 2013, un joc video inspirat după istoria Epocii de Aur a Piraților din Caraibe.  În ciuda temerilor unor fani că ar putea avea aceeași soartă ca „Prince of Persia Remake”, proiectul ar fi fost cel puțin întârziat, nu abandonat complet, scrie  CANCAN,

 Compania trece prin momente dificile

În noiembrie 2025, Ubisoft a anunțat un acord cu Tencent pentru crearea unui nou studio, Vintage Studios, care se va concentra pe francizele cele mai bine vândute: „Assassin’s Creed”, „Far Cry” și „Tom Clancy’s Rainbow Six”. În plus, Marc-Alexis Côté, fostul manager al întregii francize Assassin’s Creed, a dat în judecată Ubisoft pentru 1,3 milioane de dolari.

Ubisoft a anunțat între timp un teaser postat pe rețelele de socializare, că va actualiza trei dintre jocurile Far Cry mai vechi pentru a rula la un framerate de 60 de cadre pe secundă pe consolele de generație actuală. Următorul joc din franciza „Assassin’s Creed” are povestea amplasată în Sfântul Imperiu Roman, pe durata vânătoarei de vrăjitoare din secolul al 15-lea. Nu se cunosc alte detalii.

Sursa Foto: Ubisoft

Autorul recomandă: Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Imagini cu fabulosul ceas de 1,5 milioane de dolari. Are statuia unui miliardar indian
22:52
Imagini cu fabulosul ceas de 1,5 milioane de dolari. Are statuia unui miliardar indian
FLASH NEWS Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
22:00
Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
SCANDAL Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
20:47
Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
FLASH NEWS Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac
19:07
Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac
ULTIMA ORĂ 🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
18:58
🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
DESTINAȚII Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
18:53
Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
România, pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar
ULTIMA ORĂ Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție
22:48
Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție
FLASH NEWS Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
21:08
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
FLASH NEWS George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
21:02
George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
FLASH NEWS Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
20:26
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
FLASH NEWS Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
20:14
Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
VIDEO Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
20:06
Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit

Cele mai noi

Trimite acest link pe