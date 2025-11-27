Prima pagină » Actualitate » Prima operațiune mare de spionaj făcută aproape complet de Inteligența Artificială. Toate indiciile duc spre China

Prima operațiune mare de spionaj făcută aproape complet de Inteligența Artificială. Toate indiciile duc spre China

Bianca Dogaru
27 nov. 2025, 09:38, Actualitate
Prima operațiune mare de spionaj făcută aproape complet de Inteligența Artificială. Toate indiciile duc spre China

A avut loc un moment istoric în lumea securității cibernetice. Presa internațională scrie că, în septembrie, a fost descoperită prima operațiune mare de spionaj realizată aproape în totalitate de inteligența artificială

Potrivit Il Corriere della Sera, atacul pare să fi fost declanșat de China sau de grupări apropiate regimului de la Beijing.

Cum a început totul

Compania americană Anthropic, una dintre cele mai avansate în dezvoltarea inteligenței artificiale, a observat că un grup de hackeri cunoscut ca GTG-1002 a reușit să manipuleze modelul lor, Claude Code.

Inteligența artificială a fost transformată într-un „agent digital” care a făcut aproape toată treaba:
  • a analizat sistemele interne
  • a căutat zone vulnerabile
  • a extras date
  • a organizat informațiile pentru atacatori
Experții spun că 80-90% din operațiune a fost făcută de AI, nu de oameni.
Până acum, atacurile cibernetice aveau nevoie de echipe mari care lucrau zile întregi. De această dată, inteligența artificială a făcut totul mult mai repede și aproape singură. Mai grav este că atacatorii nu au folosit instrumente sofisticate. Au avut la dispoziție programe obișnuite, accesibile oricui pe internet. AI a fost elementul care a făcut diferența.

Cum s-a întâmplat

Hackerii au convins inteligența artificială că sunt specialiști în securitate care fac un test autorizat. Au ascuns părțile periculoase ale atacului în sarcini aparent normale. Inteligența nu a recunoscut pericolul și a executat ordinele.
Studiul arată că Inteligența Artificială poate fi manipulată doar prin limbaj, exact cum oamenii pot fi convinși sau păcăliți. Iar dacă greșește, greșește la o viteză și la o scară imposibil de controlat de oameni. Specialiștii spun că astfel de atacuri le permit chinezilor să fure informații, să descopere slăbiciuni și să-și îmbunătățească propriile sisteme.

