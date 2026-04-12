Minunata țară europeană ocolită de turiști. Prea plictisitoare

Vara aceasta valul obișnuit de turiști europeni se îndreaptă ca berzele spre destinațiile lor preferate. Zeci de milioane se vor îndrepta spre Spania și insulele sale însorite. Franța, Italia și Grecia sunt la mică distanță. Însă Europa are mult mai mult de oferit decât Marea Mediterană. Din păcate destinații minunate primesc mult mai puțini vizitatori. Există totuși o țară, alpină, nedreptățită de turiștii ignoranți

O țară mică, adesea trecută cu vederea. A înregistrat doar 228.579 de nopți petrecute în unități de cazare turistică în 2024. Este departe de hoardele de turiști care se avântă asupra Mediteranei. Deși este bogată în frumuseți naturale, unii călători au numit-o „plictisitoare”, publică Express.

Liechtenstein n-are ieșire la mare, zice-se

Liechtensteinul, o țară fără ieșire la mare, nu este deloc o destinație clasică de vacanță. Nu are plaje sau atracții turistice mari, iar mulți oameni nici măcar nu îl observă pe harta înghesuită între Austria și Elveția.

Se numără printre cele mai mici țări din lume dar se mândrește cu peisaje alpine frumoase, castele demne de Disney și o selecție impresionantă de muzee.

Prea plisctisitoare

Cu toate acestea, unii vizitatori care au ieșit din comun pentru a se aventura în Liechtenstein l-au numit puțin, ei bine, plictisitor. Kami, o bloggeriță poloneză care a vizitat mica țară, a numit-o „cea mai plictisitoare țară în care am fost vreodată”. Ea a spus nu îi învinovățește pe oameni că nu au vizitat-o, deoarece „nu am putut găsi nimic excepțional care să-mi placă acest loc”.

O țară de vizitat într-o singură zi

Un fir de discuție pe Reddit intitulat „Liechtenstein (și de ce cred că nu merită cu adevărat)” părea să-i susțină afirmațiile. Autorul postării a scris: „Nu este nimic în neregulă cu el, dar nu este nimic special la el”. Mulți postări au sugerat că este mai bine explorat ca o excursie de o zi, decât ca o călătorie specifică.

Cum o traversați

Din fericire, există autobuze și taxiuri din Schaan-Vaduz, iar prima oprire a majorității turiștilor este Castelul Vaduz. În stil de poveste, este încă reședința oficială a Familiei Princiare din Liechtenstein. Deși porțile sale sunt închise ferm pentru oamenii de rând, merită să vizitați domeniul. Vă veți bucura de priveliști panoramice asupra Văii Rinului.

La umbra castelului, capitala Vaduzu este un oraș compact. Îmbină arhitectura modernă cu accente alpine. Vizitatorii pot explora Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu de artă modernă situat într-o clădire neagră, dar plină de culoare și opere de artă contemporane în interior.

Recomandarea autorului: ⁠Cele mai ieftine destinații de vacanță pentru români în 2026

Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă

Recomandarea video

Citește și

TURISM Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă
17:28, 10 Apr 2026
Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă
VACANȚĂ Cât l-ar putea costa pe un șofer român să călătorească în Grecia cu mașina în 2026, după criza petrolieră
16:50, 09 Apr 2026
Cât l-ar putea costa pe un șofer român să călătorească în Grecia cu mașina în 2026, după criza petrolieră
TIMP LIBER Programul de Paște al principalelor muzee din București
15:15, 09 Apr 2026
Programul de Paște al principalelor muzee din București
TURISM Destinația tropicală care concurează cu Insulele Canare, supranumită și „Hawaii-ul Europei”. Este o alternativă la turismul de masă
14:53, 08 Apr 2026
Destinația tropicală care concurează cu Insulele Canare, supranumită și „Hawaii-ul Europei”. Este o alternativă la turismul de masă
DESTINAȚII Tot mai mulți clujeni aleg să petreacă Paștele în Ungaria. Cât costă un sejur în stațiunile cu băi termale
22:28, 06 Apr 2026
Tot mai mulți clujeni aleg să petreacă Paștele în Ungaria. Cât costă un sejur în stațiunile cu băi termale
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38, 05 Apr 2026
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
