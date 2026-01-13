Tot mai mulți turiști evită destinațiile supraaglomerate și caută experiențe autentice. Un oraș mirific aflat la doar două ore și 40 de minute de zbor din București a fost desemnat cel mai autentic din Europa, în urma unei analize bazate pe peste 1,3 milioane de recenzii online.

Pe fondul unei tendințe tot mai clare de îndepărtare de turismul de masă, un oraș european a reușit să se impună în fața destinațiilor consacrate printr-o atmosferă locală bine păstrată și un farmec autentic.

Potrivit unui studiu recent, orașul a fost desemnat cel mai autentic din Europa, oferind vizitatorilor o experiență reală, departe de clișeele turistice, scrie Express.co.uk.

Când vine vorba despre Franța, majoritatea turiștilor se gândesc automat la Paris. Însă capitala franceză este tot mai frecvent criticată pentru supraaglomerare, prețuri ridicate și pierderea autenticității, multe cartiere fiind dominate de magazine de lanț și atracții orientate exclusiv către turiști.

În acest context, specialiștii în turism au atras atenția asupra unui alt oraș francez. Conform unei analize realizate de compania InsureandGo, care a evaluat peste 1,3 milioane de recenzii de pe Google Maps, Marsilia a obținut cel mai mare scor de autenticitate din Europa: 51,5 puncte din 100.

Experții explică acest rezultat prin faptul că Marsilia și-a păstrat caracterul local, în special în zonele portuare, care „par locuite și trăite, nu aranjate special pentru turiști”. Orașul oferă o imagine sinceră a vieții cotidiene din unul dintre cele mai multiculturale centre urbane ale Franței.

Avantajul „mediteranian” al Marsiliei

Considerată cel mai vechi oraș din Franța, Marsilia beneficiază și de un avantaj climatic important. Climatul mediteranean blând o transformă într-una dintre cele mai însorite destinații din țară, cu ape turcoaz și aproximativ 26 de mile de coastă spectaculoasă.

Portul Marsiliei rămâne una dintre principalele atracții ale orașului. Dincolo de rolul său strategic în transportul de marfă, croaziere și feriboturi, portul este un spațiu viu, animat de baruri și restaurante unde localnicii și vizitatorii se întâlnesc zilnic pentru a savura atmosfera autentică a orașului.

Dincolo de zona portuară, Marsilia se descoperă printr-o rețea de străduțe înguste și pitorești, ideale pentru plimbări fără un traseu prestabilit, unde farmecul local se simte la fiecare pas.

Pentru cei care vor să exploreze și împrejurimile, Parcul Național Calanques, situat în apropiere, este o destinație populară pentru drumeții și peisaje spectaculoase, cu stânci albe și golfuri ascunse.

Temperaturile rămân blânde pe tot parcursul anului. În luna ianuarie, maximele ajung la aproximativ 12 grade Celsius, iar în iunie pot urca până la 27 de grade, ceea ce face din Marsilia o destinație atractivă indiferent de sezon.

Astfel, orașul din sudul Franței se conturează ca o alternativă tot mai apreciată pentru turiștii care își doresc o experiență autentică, departe de rutele turistice clasice și de aglomerația marilor capitale europene.