Are Capitala șanse să scape de mafia imobiliară? Daniel Băluță: „Nu toți dezvoltatorii sunt rechini imobiliari”

20 nov. 2025, 16:45, Video

Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul social-democrat la alegerile locale din 7 decembrie, Daniel Băluță, a explicat cum se poate ține sub control fenomenul mafiei mobiliare, care a deteriorat aspectul general al Capitalei prin aspectul haotic adus în spațiul public de multe complexe rezidențiale. Concret, administrația locală poate stopa abuzurile rechinilor imobiliari prin controlul regimului de expropiere și al PUZ-urilor.

Daniel Băluță a remarcat că în mandatele sale, Nicușor Dan a făcut pași semnificativi în lupta cu rechinii imobiliari. Rugat să comenteze declarația contracandidatului său Ciprian Ciucu, potrivit căruia nu există rechini imobiliari, Băluță a explicat:

Da, există, dar știți când îi vedem? Parcul IOR e un exemplu, faptul că un spațiu verde a ajuns într-un regim de semi-construire nu e firesc. Și la mine, în sectorul4, vreau să construiesc o școală, o grădiniță și o creșă. Am făcut exproprierea, am plătit banii, dar dezvoltatorul imobiliar nu face altceva decât să atace aceste hotărâri, stopând un bine pentru comunitate. Aici este realitatea luptei. V-am spus că Bucureștiul trebuie extins. Este o realitate că în granițele astea nu mai poți extinde ansambluri rezidențiale cu mii de apartamente care au doar o singură ieșire

Capitalei îi lipsește „o viziune de dezvoltare”

Candidatul PSD pentru apreciază că Bucureștiului i-a lipsit „o viziune de dezvoltare”, lipsă care transpare din modul haotic în care arată orașul în anumite zone. O parte importantă a acestui aspect dezorganizat la nivel vizual vine din influența dezvoltatorilor imobiliari, care au capturat pur și simplu cartiere întregi ale Capitalei.

Chestionat de moderator dacă este normal ca dezvoltatorii să pună monopol pe piața imobiliară, iar prețurile locuințelor să atingă niveluri inaccesibile pentru tineri, Daniel Băluță a precizat: V-am explicat ce înseamnă, în viziunea mea, rechini imobiliari. Nu toți dezvoltatorii sunt rechini imobiliari. 

