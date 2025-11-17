Ciprian Ciucu, candidatul preferat de foști USR-iști, în loc de Cătălin Drulă. Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu REPER

Ciprian Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu partidul REPER, care îl va susține la alegerile pentru Primăria București. Majoritatea membrilor REPER sunt politicieni care au părăsit USR – lovitură dură pentru Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Capitală. Principalul susținător din REPER al lui Ciucu, ex-USR, este chiar Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

”Astăzi vom semna un protocol de colaborare între mine și partidul REPER, un partid care a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut și cu care îmi doresc o colaborare pe termen mai lung. M-am întâlnit cu membrii REPER, a fost discuție foarte bună, despre principii, despre guvernanța Bucureștiului. Mă bazez pe REPER pentru că au expertize în zona care îmi sunt complementare mie și echipei mele și este efectiv o zi foarte importantă pentru noi. Le mulțumesc că au decis să mă susțină în această campanie electorală”, spune Ciucu.

Ciprian Ciucu a subliniat că partidul „a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut” și că își dorește o colaborare pe termen mai lung cu acesta. „Va fi o colaborare pe parcursul întregului mandat care a mai rămas de primar general”, a explicat Ciucu.

”REPER a ales să susțină candidatul care poate livra rezultate, indiferent de eticheta politică, un lider orientat spre Europa, spre guvernare modernă și politici publice bazate pe date, criteriul determinant fiind competența. Aceasta este linia noastră și pentru aceasta ne asumăm responsabilitatea”, au declarat reprezentanții Partidului REPER.

Cum stă REPER în sondaje vs. alegerile din 2024

REPER avea 2% în sondajele pentru alegerile pentru Primăria Capitalei în 2025, arată ultimul sondaj CURS. În schimb, dacă ne uităm pe site-ul Primăriei București, REPER nu are niciun consilier în Consiliul General al Primăriei.

La alegerile din 2024, partidul a avut 70.039 de voturi pentru Consiliul Local, adică 0,8% din totalul voturilor înregistrate.

