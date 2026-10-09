Un copac de mari dimensiuni a căzut peste trei mașini și un motociclist care se afla la semafor, pe bulevardul Iuliu Maniu din București. Incidentul a fost surprins de un trecător, care a publicat imaginile pe contul de TikTok.

Din imagini se vede cum copacul se prăbușește peste mașini, la câțiva pași de o persoană. În urma incidentului extrem de grav, bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore.

„Echipele ADPDU Sector 6 au verificat situația la fața locului. Arborele era verde, nu uscat, și s-a prăbușit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă. Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită în urma constatărilor tehnice.

Precizăm că toate lucrările de toaletare și defrișare pentru care au fost emise avize în zona respectivă au fost efectuate integral.

Înțelegem îngrijorarea oamenilor și situația dificilă în care se află proprietarii bunurilor avariate. Regretăm pagubele produse și tratăm acest incident cu toată seriozitatea.

O echipă a Primăriei Sectorului 6 va acorda asistență proprietarilor afectați, oferindu-le sprijin și îndrumare pentru parcurgerea procedurilor legale necesare recuperării pagubelor.

Știm că, în astfel de situații, oamenii au nevoie de răspunsuri și de măsuri concrete. Siguranța cetățenilor și protejarea bunurilor lor sunt prioritare. Vom face verificările necesare și vom lua măsurile care se impun pentru a reduce riscurile și a preveni, pe cât posibil, producerea unor incidente similare”, a transmis Primăria Sectorului 6.

VIDEO: TikTik/ alexandru.preda92