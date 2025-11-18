Prima pagină » Video » Cum vrea Nicușor Dan să preia PNL cu mâna lui Orban. Planul ascuns al președintelui

Cum vrea Nicușor Dan să preia PNL cu mâna lui Orban. Planul ascuns al președintelui

18 nov. 2025, 16:52, Video

Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul, jurnaliștii Ionuț Cristache și Robert Turcescu au comentat aranjamentele de culise din spatele destituirii consilierului prezidențial Ludovic Orban de către Nicușor Dan. Astfel, șeful statului ar avea un plan de a prelua frâiele puterii în PNL, partidul în care ar urma să revină la vârf cel pe care tocmai l-a destituit din funcție. 

În opinia invitatului jurnalistului Gândul, Robert Turcescu, decizia radicală de marți dimineață a președintelui are în spate un plan specific legat de Ludovic Orban. Moderatorul emisiunii a confirmat acest lucru, amintind un scenariu foarte probabil, care se leagă de PNL, partidul istoric al cărui președinte a fost Orban.

Cristache: Zilele lui Bolojan sunt numărate

„Zilele lui Bolojan sunt numărate, soluții nu prea mai are, guvernarea merge prost, a zis-o și Nicu. Macro ce ne-am stabilizat, dar pacientul e mort. Pe cale de consecință, Bolojan e cam pa. Ce faci la nivel de leadership politic după ce pleacă Bolojan? Soluții nu prea ai. Îl aduci pe Orban, e un om de partid, e un om care a crescut în PNL, a ajuns premier pe puterile sale, bineînțeles cu susținere, a fost un concurs politic acolo. E cel mai probabil într-un acord tacit cu Nicușor Dan, Orban jucând sceneta despărțirii. Tu te duci, preiei PNL și poate într-o bună zi te numesc chiar premier”, a comentat Ionuț Cristache în studioul Gândul.

Va reuși președintele să-l impună pe Orban ca președinte al PNL?

„Confirm jumătate. Într-adevăr, plecarea are legătură și cu revenirea lui în fruntea PNL”, a replicat invitatul său, care a mai observat că planurile președintelui se leagă și de dinamica alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde are interes să câștige USR. Cât despre Orban, a completat Robert Turcescu, acesta va reveni la vârful PNL.

„Îl vedem într-o lună înapoi în PNL. Va fi erou, uite eu m-am certat cu însuși Nicușor Dan pentru candidatul Ciucu”. Totuși, a mai observat cunoscutul jurnalist, este posibil ca susținerea președintelui să nu-i fie suficientă lui Orban pentru a fi din nou liderul liberalilor.

&n

bsp;

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

E oficial. Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”

Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
FLASH NEWS Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini
12:24
Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire