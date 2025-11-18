Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul, jurnaliștii Ionuț Cristache și Robert Turcescu au comentat aranjamentele de culise din spatele destituirii consilierului prezidențial Ludovic Orban de către Nicușor Dan. Astfel, șeful statului ar avea un plan de a prelua frâiele puterii în PNL, partidul în care ar urma să revină la vârf cel pe care tocmai l-a destituit din funcție.

În opinia invitatului jurnalistului Gândul, Robert Turcescu, decizia radicală de marți dimineață a președintelui are în spate un plan specific legat de Ludovic Orban. Moderatorul emisiunii a confirmat acest lucru, amintind un scenariu foarte probabil, care se leagă de PNL, partidul istoric al cărui președinte a fost Orban.

Cristache: Zilele lui Bolojan sunt numărate

„Zilele lui Bolojan sunt numărate, soluții nu prea mai are, guvernarea merge prost, a zis-o și Nicu. Macro ce ne-am stabilizat, dar pacientul e mort. Pe cale de consecință, Bolojan e cam pa. Ce faci la nivel de leadership politic după ce pleacă Bolojan? Soluții nu prea ai. Îl aduci pe Orban, e un om de partid, e un om care a crescut în PNL, a ajuns premier pe puterile sale, bineînțeles cu susținere, a fost un concurs politic acolo. E cel mai probabil într-un acord tacit cu Nicușor Dan, Orban jucând sceneta despărțirii. Tu te duci, preiei PNL și poate într-o bună zi te numesc chiar premier”, a comentat Ionuț Cristache în studioul Gândul.

Va reuși președintele să-l impună pe Orban ca președinte al PNL?

„Confirm jumătate. Într-adevăr, plecarea are legătură și cu revenirea lui în fruntea PNL”, a replicat invitatul său, care a mai observat că planurile președintelui se leagă și de dinamica alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde are interes să câștige USR. Cât despre Orban, a completat Robert Turcescu, acesta va reveni la vârful PNL.

„Îl vedem într-o lună înapoi în PNL. Va fi erou, uite eu m-am certat cu însuși Nicușor Dan pentru candidatul Ciucu”. Totuși, a mai observat cunoscutul jurnalist, este posibil ca susținerea președintelui să nu-i fie suficientă lui Orban pentru a fi din nou liderul liberalilor.

