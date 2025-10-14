Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”

Dan Ceaușescu, CEO Green Point, a declarat în cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United, că România este pregătită, dar mai are multe de realizat pentru ca reciclarea să devină o componenta importanta pentru economia circulară.

Totodată, Dan Ceaușescu a spus că noile reglementări trebuie îmbunătățite.

„Partea de educație este foarte importantă, dar bineînțeles corelată cu infrastructura și eco-design-ul. Noile reglementări vin să puna o presiune și mai mare pe sistemele actuale de colectare separata. Ele trebuie îmbunătățite cu certitudine. Rezultatele de acum sunt modeste. Vedeți bine cum stăm din punct de vedere al cantităților realizate la colectare separata ca procentaj pe țară, iar îmbunătățirea se poate face numai prin cooptarea tuturor factorilor implicați, pe lângă autorități, pe lângă producători și OIREP-uri, pe lângă ADI-uri si UAT-uri, trebuie să implicăm și consumatorul, obligatoriu. Deci altă variantă nu avem”, a punctat Dan Ceaușescu.

„Există planul național cu cele 26 de fabrici de reciclare finanțat prin PNRR”

Dan Ceaușescu a precizat că industria de reciclare din România trebuie să se dezvolte în mod accelerat.

„Industria de reciclare din România trebuie să se dezvolte în mod accelerat. În momentul acesta este subdimensionată, o arată clar cifrele. Exportăm o foarte mare cantitate de deșeuri reciclabile de ambalaje în țările vecine. Asta înseamnă că nu avem capacitate. Industria pe care am avut-o nu am întreținut-o, nu am finanțat-o, nu am avut proiecte pentru această parte a economiei, doar la nivel declarativ. Concret, există acum acest plan național cu cele 26 de fabrici de reciclare finanțat prin PNRR, foarte bun. Să le vedem anul următor funcționând. Rezolvă o parte din problemă. La modul ideal ar trebui să tratăm aici, să reciclăm aici în țară, tot ceea ce reușim să colectăm și să sortăm. Nu mai spun să ne transformăm și într-o industrie regională pentru că înseamnă locuri de muncă, înseamnă venituri și înseamnă, în fond, a asigura materie primă din aceste resurse reciclabile, a pune în funcțiune o adevărată economie circulară.

În contextul actual este foarte important să reușești să-ți asiguri materii prime din aceste fluxuri secundare, în primul rând din reciclabile, să nu mai exportăm, industriile locale să folosească materie reciclabilă. Va fi un curent foarte important în viitor. După cum vedeți, sunt multe resurse extrem de limitate și extrem de scumpe și există la nivel global politici. Fiecare stat adoptă politici foarte stricte și particulare, bine aplicate de protecție( nr. a companiilor locale). Cred că România este obligată să dezvolte o industrie de reciclare puternică pentru a-și asigura necesarul de materii prime”, a explicat acesta.

