Prima pagină » Video » Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”

Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”

Oana Zvobodă
14 oct. 2025, 13:25, Video
Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United:

Dan Ceaușescu, CEO Green Point, a declarat în cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United, că România este pregătită, dar mai are multe de realizat pentru ca reciclarea să devină o componenta importanta pentru economia circulară.

Totodată, Dan Ceaușescu a spus că noile reglementări trebuie îmbunătățite.

„Partea de educație este foarte importantă, dar bineînțeles corelată cu infrastructura și eco-design-ul. Noile reglementări vin să puna o presiune și mai mare pe sistemele actuale de colectare separata. Ele trebuie îmbunătățite cu certitudine. Rezultatele de acum sunt modeste. Vedeți bine cum stăm din punct de vedere al cantităților realizate la colectare separata ca procentaj pe țară, iar îmbunătățirea se poate face numai prin cooptarea tuturor factorilor implicați, pe lângă autorități, pe lângă producători și OIREP-uri, pe lângă ADI-uri si UAT-uri, trebuie să implicăm și consumatorul, obligatoriu. Deci altă variantă nu avem”, a punctat Dan Ceaușescu.

„Există  planul național cu cele 26 de fabrici de reciclare finanțat prin PNRR”

Dan Ceaușescu a precizat că industria de reciclare din România trebuie să se dezvolte în mod accelerat.

„Industria de reciclare din România trebuie să se dezvolte în mod accelerat. În momentul acesta este subdimensionată, o arată clar cifrele. Exportăm o foarte mare cantitate de deșeuri reciclabile de ambalaje în țările vecine. Asta înseamnă că nu avem capacitate. Industria pe care am avut-o nu am întreținut-o, nu am finanțat-o, nu am avut proiecte pentru această parte a economiei, doar la nivel declarativ. Concret, există acum acest plan național cu cele 26 de fabrici de reciclare finanțat prin PNRR, foarte bun. Să le vedem anul următor funcționând. Rezolvă o parte din problemă. La modul ideal ar trebui să tratăm aici, să reciclăm aici în țară, tot ceea ce reușim să colectăm și să sortăm. Nu mai spun să ne transformăm și într-o industrie regională pentru că înseamnă locuri de muncă, înseamnă venituri și înseamnă, în fond, a asigura materie primă din aceste resurse reciclabile, a pune în funcțiune o adevărată economie circulară.

În contextul actual este foarte important să reușești să-ți asiguri materii prime din aceste fluxuri secundare, în primul rând din reciclabile, să nu mai exportăm, industriile locale să folosească materie reciclabilă. Va fi un curent foarte important în viitor. După cum vedeți, sunt multe resurse extrem de limitate și extrem de scumpe și există la nivel global politici. Fiecare stat adoptă politici foarte stricte și particulare, bine aplicate de protecție( nr. a companiilor locale). Cred că România este obligată să dezvolte o industrie de reciclare puternică pentru a-și asigura necesarul de materii prime”, a explicat acesta.

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința “RECYCLE NOW UNITED” rămâne o platformă esențială de dialog și cooperare, menită să evidențieze rolul crucial al reciclării, al economiei circulare și al inovației în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național și european.

Parteneri Principali Gândul Recycle Now United: RetuRO, Greenpoint, Asociația Oirep Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”

Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United:”Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
FOTO-VIDEO STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
14:14
STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
VIDEO EXCLUSIV Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United: „Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”
13:14
Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United: „Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu ai cum să te duci în SUA și să le vorbești soluția celor două state în Orientul Mijlociu
13:00
Valentin Stan: Nu ai cum să te duci în SUA și să le vorbești soluția celor două state în Orientul Mijlociu
ACTUALITATE Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova
12:30
Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova
ACTUALITATE Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera
12:00
Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera
Mediafax
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
Actorul pe care toți îl ironizau. N-a avut talent, dar a făcut istorie în cinematografie
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Cine era femeia care a fost ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei? Aceasta avea, de fapt, doi copii. Fiul cel mare o suna neîncetat în timp ce medicii încercau să îi salveze viața
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Somnul animalelor de companie: Cât dorm câinii și pisicile și ce spune asta despre sănătatea lor
EXTERNE AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
14:25
AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
EXTERNE Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
14:22
Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
POLITICĂ George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
14:17
George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
EXTERNE Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
14:09
Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
EVENIMENT Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
13:57
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”