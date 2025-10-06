Prima pagină » Video » Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”

Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”

Ruxandra Radulescu
06 oct. 2025, 13:24, Video
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent:

Diana Șoșoacă s-a prezentat, azi, în fața Parchetului General, după ce a fost somată, a doua oară, de anchetatori, cu privire la patru dosare penale, în care este acuzată de 11 infracțiuni.

Lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, a fost întâmpinată de presă, dar și de o mulțime de susținătorii, care i-au oferit flori, și scandau cu pancarte în mâini.

La întrebarea protestatarului Marian Ceaușescu, dacă legea este egală pentru toți, Diana Șoșoacă a răspuns:

„Nu este egală, doar în Constituție, pentru că trăim într-o dictatură”.

Referitor la motivul pentru care a fost chemată la Parchetul General, Diana Șoșoacă a menționat că: „este cel mai incomod om politic

„Sunt cel mai incomod om politic, pentru că spun adevărul, pentru că singura anti-sistem, pentru că suntem singurul partid din sistem, a declarat aceasta în fața unuia dintre jurnaliștii aflați la fața locului”

De asemenea, senatoarea SOS a declarat, cu ironie: „Abia aștept să fiu arestată”

Mulți dintre susținătorii au sărit să o îmbrățișeze pe Diana Șoșoacă, sau chiar să-i sărute mâna, în semn de respect. Susținătorii senatoarei scandau: „Diana te iubim” și aveau steaguri cu emblema partidului SOS și pancarte pe care scria „Solidari cu Ioana Șoșoacă”.

Lidera SOS s-a dezlănțuit împotriva acuzatorilor: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție a statului român”

Diana Șoșoacă și manifestanții din fața Parchetului General au început, apoi, să își manifeste nemulțumirea față de actuala conducere: „Jos Guvernul”.

„Parchetul General este cea mai coruptă instituție a statului român.

Parchetul European este cea mai coruptă instituție a Uniunii Europene. Eu nu am venit să mă supun.

Va veni momentul când eu voi fi președintele României. Niciunul nu veți mai fi în funcție!

Puteți să scandați, dar nu faceți acte de violență pentru că vor provoca. Sunt doar niște animale care nu mai gândesc Nu am niciun respect față de nicio instituție a statului român pentru că nu ne mai reprezintă. Libertate!” a transmis Diana Șoșoacă, înainte de audierile la Parchetu General.

